اكسبي إعجاب والدة زوجك بهذه الطريقة

رضا والدة الزوج عامل مهم للغاية في نجاح العلاقة والحفاظ على هدوئها، ولحسن الحظ يمكنك كسب اعجابها من خلال الخطوات البسيطة التالية:

استعدي

اسألي شريكك عن المشكلات التي قد تكون حساسة لدى والدته، فقد لا تكوني على دراية بالخلافات العائلية وغيرها من الأمور المماثلة، ولذلك لا تدلي برأيك قبل أن تعرفي كل التفاصيل، كما يمكنك معرفة تفضيلاتها لتحرصي على أن تسير المحادثة معها بسلاسة.

الهدايا

يمكن أن تساعد الهدايا على ترك انطباع أول مميز، ويمكن أن تقدر حماتك هديتك لها كثيرًا، وخاصة إذا كانت هدية مدروسة.

الملابس الجيدة

إذا كنتِ تسعين لإثارة إعجاب والدة شريكك، احرصي على أن يكون منظرك مهندم، كما يفضل أن تكون ملابسك محتشمة.

التنافس

اقبلي حقيقة أن والدة شريكك يمكن أن تكون متملكة ولا تريد خسارة ابنها، ولذلك، حاولي ألا تعلقي على طهيها، حتى لو كان زوجك يفضل طبخك على طبخها، لا تشيري إلى ذلك، بل امدحيها على مهاراتها في الطهي وخذي منها الوصفات، فالقليل من الإطراء لا يضر ابدا.

التهذيب

إذا كنتِ لا تستطيعين أن تكون لطيفة معها بوضوح، احرصي على أن تكوني مهذبة في تعاملك معها، ولا تنتقضي ما تقوله ولا تدخلي في جدال معها خلال لقائكما الأول.

اتصلي بها كثيرًا

احرصي على أن تعرف حماتك أنكِ مهتمة بالتواصل معها، واتصلي بها كل فترة للاطمئنان عليها، وهذا أمر ستقدره حماتك.

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