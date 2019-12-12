الشيشة.. آثارها السلبية ومخاطرها على الفتيات بشكل خاص!

الشيشة أحد المظاهر الثقافية السلبية في المشرق؛ حيث إن الشيشة تنتشر في بلاد المشرق العربي انتشاراً جعلها مشهداً مألوفاً على العين؛ بل أصبحت أحد أهم المظاهر السياحية في بعض الدول العربية، لكن هل هذا ينفي أن مخاطر الشيشة حقيقة طبية وعلمية واقعة، لا يمكن بحال من الأحوال إنكارها.

ووصلت أضرار الشيشة إلى حد من الخطورة مما أدى لعقد مؤتمر دولي في الدوحة في يناير 2015، ومن المفيد أن نذكر لك ملخص ما نتج عن هذا المؤتمر، بعد مناقشات علمية دقيقة حول مضار تدخين الشيشة:



أولاً: أكد المؤتمر أن تدخين الشيشة أصبح ظاهرة شديدة الانتشار بشكل مستمر.

ثانياً: خلص المؤتمر إلى حقيقة علمية، وهي أن أهم أسباب الموت المفاجئ والمبكر في أوساط الشباب والأطفال هي الشيشة، سواء عن طريق التدخين المباشر أو التدخين السلبي، بوجود الطفل في مكان تدخن فيه الشيشة.

ثالثاً: أكد المؤتمر على ضرورة سن تشريعات وقوانين تحظر بشكل قاطع تدخين الشيشة في الأماكن العامة كما حدث مع السجائر، وأكد المؤتمر أن الحاجة لتلك التشريعات ماسة للغاية؛ فمخاطر الشيشة لا تقل بحال من الأحوال عن مخاطر السجائر.

والحقيقة الصادمة التي كشفها المؤتمر عنها، أن معدل تدخين الشيشة بين صفوف من تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 عاماً، يمثل ضعف تدخين الشيشة بين النساء والرجال البالغين، ومن هنا نجد أن مخاطر الشيشة قد تعدت حدود المتوقع والمعقول.



والآن، ما هي أضرار الشيشة

يمكن تلخيص أضرار الشيشة على الإنسان فيما يلي:

1: إن تدخين الشيشة أحد أول أسباب الإصابة بسرطان الرئة.

2: تحتوي الشيشة على أربعة آلاف مادة ضارة؛ مما يجعلها ملوثاً شديداً للهواء.

3: أثبتت الدراسات أن تدخين الشيشة أكثر إدماناً من تدخين السجائر.

4: أثبتت دراسات أمريكية أن الشيشة هي المسبب الأكثر انتشاراً لمرض السل الرئوي.

5: من ضمن مخاطر الشيشة، أنها تلحق أذًى بالغاً على صحة الأسنان.

6: الشيشة هي إحدى أكثر الوسائل نشراً للأمراض المعدية؛ مما يجعل مخاطر الشيشة تتزايد؛ فهي تحتوي في ذاتها على العديد من المخاطر وناقلة للمرض من شخص لآخر؛ حتى ولو كان هذا المرض غير مرتبط ارتباطاً مباشراً بالشيشة، لكنه يجدها وسيلة سهلة لينتقل لإنسان آخر.

تسرع عملية تدخين الشيشة من ظهور أعراض الشيخوخة؛ نتيجة لتأثير التدخين على خلايا الكولاجين، والتي تعمل على الحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها، كما أن النيكوتين يسبب ضيقاً في الأوعية الدموية، والتي تعمل على تغذية الجلد، كما أنه يقلل من امتصاص البشرة والجلد لفيتامين أ، كما أن التبغ يحتوي على أكثر من 4 آلاف مادة مختلفة تعمل على تدمير خلايا الجلد والبشرة؛ مما يسبب ظهور التجاعيد والشيخوخة.

- يزيد تدخين الشيشة من الإصابة بالعقم، ويقلل من خصوبة الرجل والمرأة، كما أنه يزيد من خطر الإجهاض بالنسبة للنساء، ويسبب ولادة أطفال مشوهة، كما يرفع أيضاً من نسبة حدوث الحمل خارج الرحم.

يرفع تدخين الشيشة من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والعديد من الأمراض السرطانية المختلفة، كما أنه يعرض الإنسان إلى الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية الأخرى، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن تدخين المعسل يزيد من مستوى البروتين، وهو المحفز الرئيسي لتكوين الأورام في الجسم؛ مما يزيد من خطر التعرض للسرطانات الخبيثة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

ماذا يحدث لجسمك عندما تحاولين إخفاء مشاعرك؟

7 مزايا يبحث عنها الرجل الشرقي في الفتاة.. أهمها أن تكون غامضة