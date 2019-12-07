7 مزايا يبحث عنها الرجل الشرقي في الفتاة.. أهمها أن تكون غامضة

يفضل الشباب اختيار الفتاة التي تتحلى بالاحترام، حيث يؤمن الرجل الشرقي بمؤشرات معينة تدل على أدب الفتاة واحترامها، ويبحث عن هذه المعايير في الفتاة التي يود الارتباط بها، ولا يقبل بالتنازل عن ذلك أبداً. الدكتور «سعيد صادق»، الخبير بعلم الاجتماع، علامات الفتاة المحترمة في نظر الرجل الشرقي

مزايا يبحث عنها الرجل الشرقي في الفتاة



عدم المبالغة

رأى بعض الشباب، أن الفتاة التي يرغبون بالاتباط بها يجب ألا يكون شكل علاقاتها مع زملائها مبالغاً فيه ومستهجناً، فالرجال الشرقيون بوجه عام لا يتقبلون فكرة الاجتماعية الزائدة للفتاة، وتعاملها مع العديد من الشباب، سواء في إطار الجامعة أو العمل، أو في أي إطار آخر.



تحترم ذاتها أولاً

من علامات الفتاة المحترمة، أنها تعرف جيداً كيف تتعامل مع الشاب دون أن تظهر له جانباً من الدلع أو المزاح الذي يجعله يأخذ مساحة من حياتها ويستغلها، فهي تصل بالحوار إلى الهدف المفيد من الحديث بشكل مختصر جداً، دون أي كلام أو تعبير قد يفهمه الشاب على أنه نوع من الانحراف.



تعرف كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي

بعض الشباب يحكمون على مدى احترام الفتاة من صفحتها على الفيسبوك، فنجد بعض الشباب لا يقبل الارتباط بفتاة تنتشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرفض أن تعطي الفتاة مساحة كبيرة من حياتها وتفاصيل عنها على الفيسبوك.



فتاة ناضجة

يخشى الشباب الارتباط بفتاة تدعي أنها لا تفهم أي شيء في الحياة، إذ يعتقدون بأن هذا النوع الفتيات غير موجود على الإطلاق في هذا العصر. الشاب يفضل البنت الواعية التي تعرف وتفهم الحياة، لكنها في الوقت نفسه تتعامل معها بشيء كبير من النضج والاحترام والالتزام، مما يجعله يثق فيها للارتباط بها.



فتاة غامضة

تثير الفتاة الغامضة فضول الرجل بشكل كبير، مما يجعله يسعى جاهداً للتقرب منها، ويحاول أن يعرف تفاصيل عن حياتها، فهو يشعر أنه هو الوحيد الذي يكشفها ويعرفها، في حين أنها ما زالت غامضة بالنسبة للجميع.



فتاة محتشمة

يهتم الشاب الشرقي أيضاً بلباس الفتاة قبل أن يعزم على الارتباط بها، إذْ يفضل أن يكون محتشماً.



تهتم بشريكها بأسلوب راقٍ

يحب الرجل الفتاة التي تظهر له جانباً راقياً غير مبالغ فيه من الاهتمام، فتعرف كيف تحترم آراءه وشخصيته، وتهتم لأموره الخاصة بشكل رقيق يتناسب مع أنوثتها، بالمقابل لا يحب الفتاة التي تقدم له الاهتمام بشكل واضح وصريح، مما يجعله ينفر منها.



نستنتج من كل هذا، أنكِ إذا أردتِ أن تكسبي قلب الرجل الشرقي، عليكِ أن تنتبهي جيداً للتفاصيل التي تهمه وينجذب إليها.عليكِ أن تتحلي بالوعي، الرقة والحشمة معاً.

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