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الآثار السلبية لممارسة الرياضة للأطفال

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 09:00
التشوهات مثل قِصر الساعد عند ممارسة رياضة الجمباز أو زيادة طول الذراع عند ممارسة رياضة التنس.
التشوهات مثل قِصر الساعد عند ممارسة رياضة الجمباز أو زيادة طول الذراع عند ممارسة رياضة التنس.

حذرت الجمعية الألمانية لطب العظام الرياضي من أن ممارسة الأطفال للرياضة بشكل مبالغ فيه قد تُلحق ضررا بما يعرف "بصفيحة النمو" (growth plate) المعروفة أيضا باسم الصفيحة المشاشية (Epiphyseal plate)، وهي عبارة عن صفيحة من غضروف زجاجي تقع في نهاية طرفي العظام الطويلة.

وأوضحت الجمعية أن الأضرار المحتملة تتمثل في الالتواءات والكسور، بالإضافة إلى التشوهات مثل قِصر الساعد عند ممارسة رياضة الجمباز أو زيادة طول الذراع عند ممارسة رياضة التنس.

ولتجنب هذه الأضرار ينبغي أن يمارس الأطفال الرياضة على نحو معتدل لما تتمتع به من فوائد صحية جمّة مثل تقوية المناعة وتنشيط القلب والأوعية الدموية وتقوية العضلات وزيادة قوة التحمل وتحسين مهارات التناسق والتوازن.

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