أكد خبراء الأبراج أن العام 2023 ستكون أفضل من عامي 2022 و2021 لكن ليست على كافة الأصعدة والأبراج الأقل حظاً 2023 برج القوس، برج الجدي، برج العقرب وبرج الدلو.

الأبراج الأسوأ حظًا لعام 2023

برج القوس من الأبراج الأسوأ حظًا لعام 2023

في شتاء 2023 لِبعض الأزواج ، كوكب نبتون يزيد من التَباعُد بين المتزوّجين الذين يُعانون من العقبات والمشاكل التي بينكم، أما بالنسبة لِلعازبين، مولود برج القوس والذ يعرف أن من عيوبه أنه صعب في إختياره شريك حياته، وليس من السهل إيجاده بكل سهولة، وأنه يتأثّر بتواجُد جوبيتر وساتورن وبلوتون في البيت الخامس "بيت الِلقاءات" ممّا يزيد من مثاليّة وتألق برج القوس وعدم قبوله ببناء علاقة صحية مع شريك عادي، أما من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بنظام غذائي صحي وذلك بالالتزام مع خبير خاص لأنك تعاني من بعض الأمراض، انتبه في سنة 2023 جيداً.

برج العقرب من الأبراج الأسوأ حظًا لعام 2023

صاحب مولود برج العقرب يفضل الغموض والكتمان وعدم البوح عن أسراره إلى حد كبير، ولكنه من صفاته أنه مخلص جداً وصادق، ويتميز مولود برج الجدي بشخصيته العنيدة والقوية، إن حجر برج العقرب المناسب له هو حجر الفيروز، لأنه مواليد برج العقرب برج مائي، وهم بأمس الحاجة إلى حجر الفيروز التركوازي والذي يجلب الحظ الهدوء والاستقرار ويحفظهم من العين والحسد.

ومن أهم صفات برج العقرب المرأة أنها مخلصة بشكل كبير، وهي تحب مساعدة صديقاتها المقربين وأفراد عائلتها، وهي طموحة ومجتهدة، وصاحبة إرادة عزيمة وقوية في الوصول إلى أهدافها وأحلامها، وهي لديها قدرة كبيرة في تحدي المشاكل والصعوبات والعقبات، وهي تحب الأشياء الطبيعية دون تصنع، رومانسية جداً وعاطفية، وتساعد شريك حياتها في تحقيق ذاته، أما صحياً في بداية عام 2023 سوف تقع بوعكة صحية لذلك يجب أن تنتبه وتركز على صحتها أكثر.

برج الدلو من الأبراج الأسوأ حظًا لعام 2023

من صفات برج الدلو يتميّزون بقوة الحدس والانطوائية مما يمنحهم مظهر الانزواء والبرود، لكنهم يسعون مواليد برج الدلو في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين بشكل كبير، والشخص الذي يولد تحت مسمّى "برج الدلو" يعتبر شخص محب جداً للحريّة ومتعلّق باستقلاليته، ويعد شخصية مولود برج الدلوشخصيّة سخيّة جداً لأنه يحب الخدمات إلى الآخرين وهو إنسان مميّز ويستقي سعادته من راحة الآخرين أيضاً، ومن صفات برج الدلو أيضاً أنه شخص عاشق للسفر بشكل كبير لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة والمغامرات.

تعتبر الشمس في وضع مُتعارض وستخلُق أجواء قلقلة ومتوّترة، وتعتبر المجالات المُستهدفة هي العلاقات المهنيّة والعلاقة الزوجيّة، أما من ناحية العمل، إن زحل والمريخ الموجودة في برج الجوزاء سوف تدعمك بشكل كبير وفي كُلّ المجالات التي تتمنّاها، أما إذا كان لديك أأمنيات وأحلام، لا تستغرب يا عزيزي إذا كُنتَ تعمل في مجال الأدب والفنون أو في مجال الصحافة والإعلام، أما من الناحية الصحية سوف تصاب بوعكة صحية في فصل الصيف حاول أن تنتبه أكثر.

برج الجدي من الأبراج الأسوأ حظًا لعام 2023

توقعات برج القوس 2023

توقعات برج العقرب 2023