ماذا ينتظر برج العقرب من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج العقرب المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج العقرب 2023

توقعات برج العقرب 2023، تعتبر سنة 2023 سنة التمرّد والشغب وهي مهمة بالنسبة لك، ومليئة بالأحداث والتقلبات وأوضاع دقيقة عليك الانتباه لها جدًا، تنتظرك أعمال كثير وتغييرات تقودك لانعطافات كثيرة في حياتك بعد سلسلة مفاوضات ستقدم عليها بداية السنة، إن الأمور لن تحدث من المحاولة الأولى لا بل ستشعر ببعض الضيق والقلق وستستاء من بعض التصرفات في محيطك المهني والعائلي.

صفات برج العقرب الإيجابية

برج العقرب يمتلك شغف في الحياة وينتهز أي فرصة تصادفه خوفاً من الفشل.

مخلص لا ينفتح على الآخرين بسهولة.

ينتقي كلماته بعناية ويهتم بالاستماع بالآخرين.

يتمتع مولود برج العقرب بإرادة قوية قد تجعله متطرف في بعض الأحبان.

يملكون برج العقرب حدس قوي ولا يفكر بالأشياء السطحية بل مشاعره عميقة ويميل للتعاطف مع الآخرين.

لديه قدرة على معرفة ما إذا كان شخص يكذب عليه ويكتشف ذلك بسرعة.

من الشخصيات التي تفتن من حولها لأن طريقة تصرفه تجذب الآخرين مثل المغناطيس، ويعرف عنه انتقاء كلماته بعناية ويهتم بالاستماع للآخرين الأمر الذي يجعل المحيطين به لا يبتعدون عنه.

لا يحب الاندفاع في تصرفاته إذ يفكر ويحسب قبل اتخاذ أي قرار ولا يعتمد على الإحساس بل على العقل.

صفات برج العقرب السلبية

ليس من السهل أن يثق بغيره حتى وإن كان واقعًا في الحب، ويحتاج الطرف المقابل اجتياز العديد من الاختبارات كي يتأكد العقرب من صدقه وإخلاصه وولائه.

متعصب في الرياضة أو الدين أو السياسة حتى الناس من حوله

عنيد ولا يتقبل فكرة أنه مخطئ.

من صفات برج العقرب السلبية أنه يحب السيطرة والقوة

يتلاعب بالآخرين من أجل إقناعهم بالقيام بكل ما يطلبه.

هو شخص قادر على إخفاء أفكاره وطبيعته لدرجة أن الطرف المقابل لا يستطيع معرفة حقيقة برج العقرب.

يحب الانتقام

يغار بشدة على شريكه لدرجة أنه يخاف من فقدانه.

أناني وعدواني

يحب أن يتلقى كل الاهتمام والحب ولا يحب أن يشاركه أحدًا آخر بهذا الاهتمام الأمر الذي يجعل شريكه يعاني ويشعر بالاختناق في علاقته مع العقرب.

يعبر عن انتقامه بالإيذاء حتى وإن تعرض هو أيضًا للأذى فهو مستعد أن يعاني ويتألم في سبيل أن ينتقم ويلحق الأذى بالآخرين.

مشاهير برج العقرب

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة

المطرب والملحن اللبناني وديع الصافي

هيلاري كيلنتون

الممثلة المصرية هند رستم

فيروز

الشحرورة صباح

المغنية الأمريكية كيتي بيري

رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي بيل جيتس

ممثل ومنتج أفلام أمريكي ليوناردو ديكابريو

مخرج وممثل مصري بريطاني من أصل باكستاني محمد خان

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