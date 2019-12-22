يُتابع العديد منا الأبراج الفلكية كنوع من التسلية فيما يحب البعض قراءة طالعهم بشكل يومي إيمانًا منهم أنها تحمل بعض المعلومات الصحيحة والحقائق‎، وفي هذا المقال نقدم لكم الأبراج الأكثر حظاً لعام 2020:

برج الحوت

يعدّ برج الحوت آخر الأبراج السماوية في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 فبراير إلى 20 مارس، وتكون فيه عند أواخر الشتاء، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه سمّي بهذا الاسم بسبب وجود كوكبة الحوت في موقعه قديماً.

ولعل 2020 من أفضل السنين التي قد تمر على برج الحوت، حيث سيشهد تقدماً ملحوظاً على مختلفة الأصعدة، وخصوصاً على الصعيد الاجتماعي، وسيكون مقبلاً على مجموعة من المفاجآت السارة التي ستجعله محملاً بالطاقة الإيجابية.

2020 هي سنة الحظ والحب والسعادة لك عزيزي الحوت، فلا تتردد في اغتنام الفرص وخصوصاً العاطفية لتبدأ علاقة عاطفية جديدة قد تكلل بالزواج مع الشريك المناسب.

برج العذراء

يعتبر برج العذراء برجاً ترابيّاً قابلاً للتغيير، والبرج الوحيد الذي تمثله أنثى فهو برج مؤنث. مواليد هذا البرج ولدوا بين تاريخ 23 آب حتى 22 أيلول. ولبرج العذراء أسطورتان، الأسطورة الأولى تتمثل في الرواية الإغريقية، والتي تمثل آلهة عاشت بين الناس وأغدقت عليهم بالحب والسلام، لكن الناس لم يقدروا قيمتها فصعدت إلى السماء برفقة الآلهة "ستريا" التي أصبحت رمزاً لبرج العذراء.

الفلك يجزم أن كل ما يلمسه العقرب سيتحول إلى مال، وبالتالي فإن 2020 فرصة ممتازة لمواليد برج العذراء ليقومو باستثمار أموالهم في أي مشروع يرغبون به بدون تردد كون الحظ حليفهم، وهذا لن يعني عدم أخذ القرارات بشكل عقلاني.

تحمل سنة 2020 أخباراً سارة للعذراء على الصعيد العاطفي، وهناك فرصة كبيرة للرتباط الجدي والاستقرار العاطفي الكامل، أما العذراء الأعزب فسوف يجرب الحب المشتعل من النظرة الأولى وبالتحديد بدءً من شهر مارس لأن المشتري سيتواجد في برج العذراء، مما يخلق ذبذبات إيجابية من الثقة والأمل.

برج العقرب

يتبع برج العقرب إلى المجموعة المائيّة التي يشاركه بها كلٌّ من برجي الحوت والسرطان، والذي تمتد فترة مواليده من تاريخ 24 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر.

وعلى الصعيد المهني سيتفاجئ العقرب بأخبار سارة جداً، ويمكن أن تكون مشاريع سابقة لم يقم بإنهائها ليحقق من خلالها المكاسب التي يطمح لها، وبالتالي فإن المكاسب المالية في طريقها إليك عزيزي العقرب بشكل وفير خلال 2020.

يعيش العقرب حياة جديدة سواء من خلال الانتقال من عمل إلى عمل آخر أو عن طريق الانتقال إلى سكن آخر، وسيعود الانتقال مهما كان على العقرب الكثير من الخير، وبالرغم من أن الحظ حليفه إلا أنه يجب أن يتخذ قراراته باتزان وعقلانية حتى لا يقع في أي مطب.

بالنسبة للحياة العاطفية لبرج العقرب خلال 2020 فإنها ستكون مطابقة لما حلم تماماً، فهو ملك العلاقة ومصيرها بمعنى الكلمة، وفي حال كان عازباً فسيجد شريك حياته ويشكل معه علاقة متناغمة رائعة، أو سيعود إلى علاقة قديمة وستعود شرارة الحب لتشعل قلبه.

برج الجدي

أصحاب هذا البرج هم من مواليد الفترة ما بين [22 ديسمبر - 20 يناير ]، يتميز مواليد برج الجدي بحبهم للعمل، وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم، فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، يصفهم البعض بالمزاجية ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم و أصدقائهم، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل وخضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً، رجل برج الجدي وأنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

وستكون 2020 سنة الاستفادة القصوى بالنسبة لمواليد برج الجدي الذي سيستغل ويقتنص الفرص ليحقق إهدافه المهنية، بالرغم من التسهيلات التي يقدمها الفلك للجدي إلا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى المرتبة التي يطمح لها، حيث سيجني أضعاف ما جناه خلال السنوات السابقة.

كل المجالات بالنسبة للجدي سواء كانت صحية أو مهنية أو عاطفية أو اجتماعية ستكون الأفضل له في 2020، حيث أنه سيقطف ثمار تعبه التي زرعها مسبقاً ليحقق نجاحات كبيرة.

بشكل عام الجدي الأعزب ستكون 2020 فرصة جيدة للارتباط والزواج، والمتزوج والذي يخطط للانجاب فستكون فرصته للإنجاب في هذا العام

برج القوس

إنّ شخصية برج القوس تختلف كلياً عن باقي الأبراج فصاحب هذا البرج يتميز بطبيعة نارية فهو يعتبر من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات، يتميز برج القوس بلسان سليط يصيب دائماً كما يصيب السهم ولا يخطئ أبداً، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة تامة، ولكنه يتميز بقدرته على المداواة ومعالجة الجروح تاركاً أطيب الأثر في نفس الشخص الآخر.

وعلى الصعيد المادي سيكون القوس من الأبراج المحظوظة جداً، وإذا كان يعيش في ضائقة مالية خلال الفترة السابقة فسيجد نفسه في حالة رخاء مادي مريحة خلال 2020، وستكون فرصته للاستثمار جيدة لتدفق المال الوفير له.

يقدم المشتري للقوس تسهيلات كثيرة من بعد الإرهاق الكبير الذي تسبب به زحل له، وبالتالي فإن العقبات والصعوبات ستزول، وسيقضي أوقات رومانسية رائعة مع شريك حياته مما قد يقوده للتعرف على توأم روحه والارتباط به.

المزيد من الأبراج:

توقعات الأبراج من ناحية الحب والعمل في سنة 2020

الأبراج التي ستجد الحب الحقيقي في 2020