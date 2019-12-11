توقعات الأبراج من ناحية الحب والعمل في سنة 2020

شهد العديد من الأشخاص هذا العام، تقلبات كثيرة ومفاجئة في شتى مناحي الحياة، وكان أغلبها صادمة، ولكن مع اسدال عام 2019 ستاره لبدء صفحة جديدة بـ 2020، سيكون العام الجديد مليئًا بالتحديات والفرص الجديدة وسيكون حافلًا بالمفاجآت، بعضها سيكون صادمًا بينما سيكون البعض الآخر مبهرًا للغاية.

لذا ومع الاستعداد للعام الجديد، نكشف لك من مجلة "إم تي بلوغ"، ما تخبئه لك النجوم في 2020 وفقًا لبرجك:

الحمل

ستشهد حياتك المهنية طموحات ونجاحات كبيرة منذ بداية عام 2020 وحتى نهايته، فلا تكف عن المثابرة والإصرار لحين تحقيق حلمك، كما ستكون أكثر راحة وسعادة في حياتك، وستكون صحتك أفضل أيضًا.

وفيما يتعلق بالحب، فليس عليك سوى التخلي عن القلق والتركيز على تحقيق التوازن في حياتك، وسيدق الحب بابك دون أن تشعر.

الثور

ستتمكن في العام الجديد من رؤية الصورة كاملة، كما ستنفتح آفاقك أكثر وستستكشف المزيد بشأن ذاتك وعالمك الخاص، وسيتعين عليك إعادة النظر في عدة أمور تتعلق بحياتك العاطفية، كما سيمنحك السفر والمغامرة فرصة لفهم العالم وهدفك في الحياة بشكل أفضل، جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمط حياة صحي أكثر.

الجوزاء

سيصبح 2020 هو عامك الأفضل، إذ سيتيح لك فرصة استكشاف ذاتك بعمق وفهم أهدافك، مما يساعدك على رسم خطواتك تجاه النجاح في حياتك، وخاصة المهنية، كما عليك الاهتمام أكثر بحياتك العاطفية والتشبث بالحب أكثر. واستعد لمواجهة اضطرابات عاطفية ستتطلب منك الجرأة وتعلم قول كلمة "لا".

السرطان

ستتمكن من انجاز صفقاتك في 2020 بصورة أسهل عما سبق وستتعزز لديك مهارة حل المشاكل، بالإضافة إلى تنظيم أفضل لأولوياتك، كما ستحظى حياتك وخاصة صحتك، بدفعة إيجابية.

وبالنسبة للحب، فاستعد للعثور على حب حياتك أو تطوير علاقتك الحالية، والتي سيكون النجاح حليفها.

الأسد

ستحصل حياتك المهنية على الجزء الأكبر من التركيز في 2020، وستظل تتميز باجتهادك وانتاجيتك العالية، كما ستتمكن من تحقيق ذلك التوازن بين حياتك المهنية والخاصة، ولكن عليك التركيز أكثر على صحتك ولا تهملها بسبب انشغالك.

أما في الحب، فعليك أن تتيح له الفرصة ليدق بابك وتعزيز تواصلك العاطفي مع ذاتك والآخرين.

العذراء

ستنجح في العام الجديد في العثور على طريقك لإطلاق العنان لإبداعك وذكائك في العمل، فكل ما تحتاجه هو التركيز، وستحتاج حياتك العاطفية إلى إعادة النظر فيمن حولك، مع الاستعداد لشرارة حب تشعل الأجواء. وبينما ستظل تتساءل بشأن هدفك في الحياة، سيفتح لك العام المقبل باب المغامرة والاستكشاف للعثور على أجوبة تساؤلاتك.

الميزان

عليك التخلي عن ترددك وأن تثق أكثر في نفسك، فالعمل يحب التحدي، وعلى مستوى حياتك الخاصة، ستلاحظ تغير كبير ولكن إيجابي في شخصيتك على مدار السنة الجديدة، وستشعر كأنك وُلدت من جديد، كما أنك ستصبح أكثر تواصلًا مع ذاتك بينما سيملأ الحب حياتك.

العقرب

استعد لمشاريع كبيرة في 2020، خاصة انها ستتطلب كل مهاراتك في التواصل، ولكن احرص على تعلم أشياء جديدة لتوسيع افاقك ولا تيأس من التحديات. وفي الحب، عليكِ ان تكون أكثر انفتاحًا، كما عليك الاستعداد لاكتشاف حقائق عدة أمور في حياتك.

القوس

في 2020، لن تتوقف عن الحلم والطموح وستطارد أهدافك بكل ثقة مهما بلغت صعوبتها، ولكن يجب أن تكون حريصًا أيضًا غير مندفعًا. وفيما يتعلق بالحب، ستتغير لديك مفاهيم مختلف الأمور وستحتاج للتخلي قليلًا عن معاييرك، كما تتطلب صحتك مزيدًا من الاهتمام.

الجدي

ستواجه حياتك المهنية عدة ضغوطات، ولكنك ستنجح في اجتيازها عندما تتخلى عن كبريائك وتتقبل المساعدة وتكون أكثر انفتاحًا، وفيما يتعلق بالحب، سيحدث كل ما هو غير متوقع بالنسبة لك، ولكن بإيجابية. وسيتعين عليك التركيز أكثر على نفسك والاهتمام بها، مع اتاحة لنفسك بعض الوقت لاستيعاب ما مررت به.

الدلو

ستواجه صراعًا بين طبيعتك المتمردة وسعيك لتحقيق السلام النفسي والاستقرار، وفي حين أن مجهوداتك في العمل لن تؤتي بثمارها بسرعة، ولكن عليك التحلي بالصبر لترى النتائج.

وبدلًا من البحث عن الحب، ركز على ذاتك أولًا والحب سيدق بابك في الوقت المناسب، هذا وعليك الاستعداد لبعض التقلبات في حياتك الشخصية، ولكن ركز على ذلك الصوت الداخلي لاجتياز هذا الامر.

الحوت

سيكون النجاح حليفك في 2020، إذ ستتمكن من تحقيق أحلامك وخاصة فيما يتعلق بصورتك وشخصيتك، كما ستحظى حياتك العاطفية بانتعاش في العام الجديد مع انفتاحك للحب والدخول في علاقة مميزة. هذا وعليك التركيز على صحتك، مع الحرص على اتباع حدسك دائمًا.

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