الأبراج الأكثر حظًا في الحب لسنة 2022، هل أنت منهم؟

الأبراج الأكثر حظًا في الحب لعام 2022، بدأ العد التنازلي لسنة 2021 وندخل سنة جديدة نتمنى أن تكون أفضل من ناحية الحب، الصحة، العمل، الزواج،العائلة.

الحُبّ هو مجموعة مختلفة من المشاعر الإيجابية والجميلة اتجاه شخص ما، الحب هو كيمياء متبادلة بين شخصين، حيث يوجد هرمون الأوكسيتوسين في داخل كل شخص منا ويفرزه الجسم عندما يتم اللقاء بينهم.

الحب هو مشاعر عظيمة وقوية، مودة، تعاون، تسامح، يشعرك بأنك تريد أن تشارك الشخص الآخر بجميع اللحظات والمغامرات التي تحدث معك، الحب هو ما يُقدمه الشخص للطرف الآخر دون أي مقابل، وفي هذا المقال يقدم لكم "موقع البوابة" أكثر الأبراج الأكثر حظًا في الحب لسنة 2022:

الأبراج الأكثر حظًا في الحب لسنة 2022

برج السرطان في الحب لسنة 2022

برج السرطان في الحب لسنة 2022، يعتبر برج السرطان من أكثر الأبراج حظًا لسنة 2022 من ناحية الحب والعاطفة، برج السرطان من الأبراج التي تعشق بجنون، ولديه إحساس عالي، ومن الابراج الحنونة جداً وخجولة في التعبير عن المشاعر، دائماً يبحث عن شريك حياته ليلبي احتياجاته العاطفية.

برج السرطان يحترم العلاقات العاطفية ويقدرها، مخلص صادق، حاد في مشاعره، يحرص دائمًا على البقاء بجانب الشريك وخصوصاً في أوقات الأزمات والمشاكل، مستعد لأن يتخطى الصعوبات في سبيل المحافظة على حبه

برج الأسد في الحب لسنة 2022

برج الأسد في الحب لسنة 2022، يعتبر برج الأسد من الأبراج المحظوظة لسنة 2022، فهو يعبر عن مشاعره بسهولة، يمتلك الصدق والإخلاص، قادر على جعل الحب بينه وبين الشريك علاقة ثقة متبادلة.

ومن صفات رجل برج الأسد عند وقوعه في الحب أنه حنون وعطوف، مرهف الحس، الرجال هم أكثر رقة وسرعة في التأثر حيال اللمسات العاطفية البسيطة، يميل للغيرة على من يحب، أما من صفات المرأة من برج الأسد تمتاز بالعاطفة الجياشة وبالحب الذي تغدقه على كل من تعرفهم وعلى رأسهم من تختاره شريكاً لحياتها، تكون حبيبة وصديقة وأم وابنة في الوقت ذاته، ما يجعلها حبيبة فريدة من نوعها، امرأة تعطي أكثر مما تأخذ.

برج الحمل في الحب لسنة 2022

برج الحمل في الحب لسنة 2022، من الأبراج المحظوظة فس سنة 2022، يعتبر برج الحمل حساس ورومانسي يبحث عن الحب الحقيقي، يعطي الانطباع الأول أنه لا يحب العلاقات الروتينية أو الجادة وينفر من الارتباط، ولكن هو غير ذلك، لأنه يبحث عمن توافق صفات حبه الحقيقي.

يتميز برج الحمل بالإخلاص الشديد والوفاء، يعشق السيطرة بصفة عامة ويحب السيطرة على حبيبته بشكل خاص، برج الحمل حساس ورومانسي يبحث عن الحب الحقيقي، رجل برج الحمل يسارع في الاستقرار مع المرأة التي يحبها، رجل برج الحمل لا يجيد إخفاء مشاعره الحقيقة ويسارع في الارتباط بالمرأة التي يحبها، ويميل إلى الكسل لكن أمام من يحب يتحول إلى شعلة من النشاط، وهو على استعداد للاهتمام بها.

برج الجوزاء في الحب لسنة 2022

برج الجوزاء في الحب لسنة 2022، برج الجوزاء من الأبراج التي سوف تحظى بالحب والعاطفة، يتميز برج الجوزاء بالذكاء والعقلانية والمزاجية، مزاج برج الجوزاء متقلّب يتغيّر من وقت إلى آخر، مما يؤثّر على العلاقة العاطفية بشكل سلبي، ويتسبب له في كثير من المشكلات مع شريك الحياة، برج الجوزا يحب المغامرة ويحبث عن الإثارة والمتعة في علاقاته العاطفية وينفر من العلاقات التقليدية والروتينية يحب المغامرات.

المرأة من برج الجوزاء رمانسية وتعطي الأولوية في الحب، وهي تطلب من شريك حياتها ذات شخصية مميزة، وهي تقع في الحب بسرعة لأنها تتطلب طلبات مستحيلة، المرأة من برج الجوزاء تعتبر قادرة على الايقاع بالجميع في حبها، وهي مقنعة بكل تفاصيلها وإذا أحبت أصبحت حياتها أنغاماً ترفرف من حولها العصافير وتعلوها نغمات الحب وكأن الدنيا قد أصبحت ربيعاً دائماً،

المرأة من برج الجوزاء تستخدم جاذبيتها ومهارتها في شدّ الحبيب إليها، فهي تعتب عقلانية احياناً أكثر منها عاطفية والحب عندها مسألة عقلية بمعنى أنها تحب أن تقتنع بالشريك، وعندما تتكلم تمتلك القدرة على الوصول إلى قلوب الغير.

أسوأ الأبراج حظًا في العام 2022، ما هي؟

أكثر الأبراج حظًا في العام 2022، ما هي؟