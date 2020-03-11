الأبراج وتعاملها مع كورونا.. برج الحوت الأكثر طرافة‎

فيروسات كورونا حيوانية المنشأ بمعنى أنّها قادرة على الانتقال من الحيوان إلى الإنسان؛ حيث تُعدّ العدوى بفيروسات كورونا شائعة لدى أنواع محددة من الحيوانات وتحديدًا الثديات والطيور.

ولكن في بعض الحالات النادرة قد تتطوّر هذه الفيروسات وتصبح قادرة على نقل العدوى من الحيوان إلى الإنسان، كما يمكن أن تمتلك القدرة بعد ذلك على نقل العدوى من إنسان مصاب إلى إنسان آخر فمثلًا وفقًا للدلائل العلمية فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية انتقل من الجمال إلى الإنسان.

وبينما فيروس كورونا المسبب للسارس انتقل من قطط الزباد إلى الإنسان، وامتلكت هذه الفيروسات القدرة على نقل العدوى من إنسان مصاب إلى إنسان آخر أيضاً، فتسبب فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط بعدد كبير من الإصابات ومئات الوفيات في أول تفشٍ له عام 2012 ومن ثم في عام 2015، بينما تسبب فيروس كورونا المسبب لعدوى السارس بوفاة 774 شخص في عام 2003، وقد تم اتخاذ إجراءات عالمية لاحتواء هذه الفيروسات فمنذ عام 2015 لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بالسارس.

ومؤخراً انتشر الحديث عن فيروس الكورونا فأصبح الجميع يتحدث عنه مما أدى إلى إصدار بعض النكت والصور الطريف عن هذا الفيروس، وفي هذا المقال سنقدم لكم الأبراج وتعاملها مع كورونا:

برج الحمل:

متهور لا ينتبه للوقاية أبداً.

برج الثور:

هو بحد ذاته كورونا، متكيف ومقاوم لكل الفيروسات.

برج الجوزاء:

مناعته متقلبة فيحتار الفيروس كيف يفتح الموضوع.

برج السرطان:

متعاطف جداً مع الناس من أجل ذلك يلقط العدوى بسرعة.

برج العذراء:

موسوس نظافة ويقوم بعمل منظمة الصحة العالمية بين أصدقائه.

برج الميزان:

ما رح يطلع من بيته الخوف.

برج العقرب:

بكسر رأسه للكورونا بضربة قاضية من الخلف.

برج القوس:

يرتجف من الكورونا واختفاء تام عن الأنظار.

برج الجدي:

يتنقوز من الخوف كل حين، لا تسلم عليه بالأيدي بلاش تتبهدل.

برج الدلو:

أصلاً مش عارف شو القصة، إهمال عادي.

برج الحوت:

عامل بالبيت دراما من من وقت ما سمع عن الكورونا، وخذ قرض لتشتري يانسون.

هل الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا؟

أطعمة وأعشاب تحارب فيروس الكورونا