الأسرار الستة لبشرة صحية في شهر رمضان المبارك

هل بشرتكِ تتضرر في شهر رمضان المبارك؟ هل تعانين من جفاف البشرة في رمضان؟ هل تشربين الكثير من الماء؟ هل تتناولين الخضار والفواكة في رمضان؟

الكثير من النساء تفقد جمال ونضارة بشرتها في رمضان، ويعتقد الكثيرين أن الصيام هو السبب في ذلك ولكن في حقيقة الأمر الغذاء غير الصحي في رمضان هو السبب الرئيسي لتلك المشكلة.

حيث تتأثر البشرة بكل ما يتم تناوله خلال الوجبات سواء في شهر رمضان أو في الأيام العادية، واليكِ عدة نصائح حول الحفاظ على صحة البشرة في شهر رمضان المبارك:

1- الأطعمة الصحية:

عزيزتي الجميلة يجب أن تغتنمي الفرصة في رمضان لتقدمي لنفسكِ افضل الأطعمة الصحية والمغذية حيث يساعد الصيام على تطهير الجسم من السموم كما أنه نظام وقوي وفعال في تعزيز صحة الجسم بالكامل وهو مفيد ايضًا لتقوية الشعر وزيادة جمال البشرة.

ولكن نحن من نؤذي أنفسنا بإتباع العادات الخاطئة في الطعام والسهر طويلًا والإغفال عن تناول المياه وغيرها من الأساليب الخاطئة التى يقوم بها الكثيرين في رمضان والتي تسبب لهم الكثير من المشكلات وفي النهاية يتم القاء اللوم على الصيام وهو برئ تمامًا من تلك الأفعال.

2- الأملاح:

لا تكثري من أكل المخلل والأملاح والحلويات والمقرمشات المقلية واستبدلي تلك الانواع بالأطعمة الصحية المفيدة للبشرة مثل اطباق السلطة الخضروات سلطة الخضروات او سلطة الفواكه او العصائر الطبيعية الغير محلاة او المشروبات الرمضانية المفيدة للجسم.

على ان يتم اتباع تلك الطرق الصحيحة في الغذاء في وجبة الإفطار الأساسية ووجبة السحور أيضًا وما بينهما من وجبات خفيفة، وذلك يساعد كثيرًا في حفظ التوازن الداخلى للجسم من العناصر التي يحتاجها ويفقدها خلال النهار وهذا التوازن يظهر على البشرة بشكل واضح ويزيد من نضارتها ونعومتها وحيويتها.

3- الفواكه الطازجة:

أكثري من الفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية بدلًا من الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والسكر لأنها تسبب الكثير من الضرر بالجسم كما أنها لا تمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها، بينما تتراكم تلك الدهون بالجسم وتسبب مشكلات أخرى منها ارتفاع السكر بالدم وزيادة الوزن وارتفاع الكولسترول.

4- ترطيب البشرة:

احرصي على ترطيب بشرتكِ باستمرار ويمكنكِ استخدام ماء الورد بين الحين والآخر وتمرير قطعة من القطن مبللة بالقليل من ماء الورد لزيادة ترطيب بشرتكِ وتنظيفها باستمرار كما أن ماء الورد مفيد جدًا للبشرة المجهدة أو الجافة حيث يحقق لك أكبر درجة من الانتعاش والترطيب.

5-المشروبات الغازية:

تجنبي المشروبات الغازية واستبدليها بالمياه الطبيعية أو السوائل الرمضانية والمشروبات المفيدة للجسم.

على أن تشربي مقدار 8 أكواب على الاقل من المياه الى جانب العصائر والمشروبات الأخرى خلال الفترة من الإفطار حتى السحور فهذا يضمن لك وصول الأكسجين والغذاء بسهولة إلى طبقات الجلد الخارجية بسبب تنشيط الدورة الدموية بالجسم كما أنه يزيد من ترطيب بشرتكِ ويمنحها النضارة ويساعد الخلايا على التجديد.

6- شرب الماء:

الكلى تحتفظ بأكبر كمية ممكنة من الماء، وذلك عن طريق تقليل كمية الماء المفقود عبر البول، ولكن من غير الممكن أن يتجنّب الجسم خسارة الماء، سواء عن طريق التبوّل، أو التنفّس، أو التعرّق، أو خلال الجلد، وبالاعتماد على حالة الطقس، وطول فترة الصيام، قد يعاني الصائمون من الجفاف البسيط في رمضان، ممّا قد يسبب لهم الصداع، والشعور بالتعب، وعدم القدرة على التركيز، وتقترح الدراسات أنّ التعرّض لدرجةٍ بسيطةٍ من الجفاف ليس ضاراً على الصحة، ولكن بشريطة الحصول على كميةٍ كافيةٍ من السوائل خلال فترة الإفطار، لتعويض الماء المفقود، ولكن قد يؤدي تغيير عادات تناول الطعام، ونقص السوائل، إلى تعرّض بعض الأشخاص للإصابة بالإمساك، وقد يساعد شُرب السوائل بالإضافة إلى ممارسة بعض النشاطات البدنية الخفيفة مثل المشي بعد وجبة الإفطار على تخفيف الإمساك.

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