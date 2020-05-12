الطريقة الصحيحة لاستخدام ملطف الشعر

هل شعرك جاف ومتقصف؟ هل شعرك يحتاج لعناية مستمرة؟ هل تعانين من تساقط الشعر؟

كلنا نشكو من شعر جاف ومتقصف، وبالرغم من استعمالنا للعديد من المستحضرات إلا أن المشكلة تبقى مستمرة وثابتة في شعرنا، ولكن الآن يمكنك أن تصنعي ملطف الشعر المنزلي وتستمتعي بعناية فائقة لشعرك.

ملطف زيت الزيتون الحلو

يعتبر هذا الملطف الحار المصنوع منزليا أفضل علاج للشعر الجاف أو المعالَج كيماوياً.

طريقة التحضير والاستعمال:

• قومي بتنظيف الشعر وشطفه جيداً.

• دفئ كوب من زيت الزيتون مع 1/4 كوب من العسل. صبي الخليط في قنينة زجاجية وحركيه جيدا.

• ضعي 2-4 ملاعقِ طعام من زيت الزيتون الحلو إلى فروة رأسك وشعرك. ودلكي المزيج جيدا بالشعر.

• غطي رأسك بقبعة بلاستيكية لمدة ساعة واحدة. الآن: قومي بنقع منشفة في ماء حار ولفيها حول رأسك. اتركيها لمدة 20 دقيقة.

• ضعي كمية من الشامبو على شعرك مباشرة وافركيه (لا تشطفيه) ثم اغسليه جيدا حتى تتخلصي من الزيت.

• جففي شعرك كالمعتاد.

• يمكنك استعمال الكمية المتبقية لاحقاً، ولكن تأكدي من أن تدفئيها قبل الاستعمال.

ملطف المايونيز السحري:

لربما سمعت عن ملطف المايونيز من قبل، ولكننا سنخبرك لماذا المايونيز بالذات، لأنه غني بالبروتينات، وهو مناسب جداً للشعر الجاف، والمعالج كيماوياً.

يمكنك استعمال علبة المايونيز مباشرة أو صنع كمية في المنزل. ويجب أن لا يستخدم هذا الملطف أكثر من مرة واحدة في الشهر.

ملطف المايونيز المنزلي:

• قومي بوضع بيضة في الخلاط الكهربائي، امزجيها جيدا لمدة 30 دقيقة حتى ترتفع الرغوة.

• أضيفي ملعقة واحدة من الخل، واخلطي جيدا لمدة 10 ثوان أخرى.

• ارفعي غطاء الخلاط وأكملي المزج على سرعة بطيئة. قومي بإضافة كوب من الزيت (أما: الزيتون، الأفوكادو، السمسم، اللوز، أو زيت نباتي) وامزجي حتى يصبح المايونيز سميكا.

• دلكي شعرك بالمايونيز جيدا، ثم غطي شعرك بغطاء بلاستكي.

• اتركي خليط المايونيز على شعرك لمدة 30 دقيقة.

• قومي بوضع الشامبو على شعرك مباشرة وافركي جيدا حتى يزول كل أثر للمايونيز. اغسلي شعرك جيدا بالماء الدافئ.

• جففي شعرك كالمعتاد.

وإذا كنت تستخدمين ملطف الشعر منذ فترة طويلة، ولكن شعرك لا يزال خالٍ من الحياة، فهناك احتمال بأنك تقومين بشيء خاطئ. حسنا قد تعتقدين بأن الموضوع بسيط القليل من الشامبو والقليل من ملطف الشعر كافٍ. ولكن هناك سر لاستخدام الملطف.

تعرفي على الطريقة الصحيحة خطوة بخطوة:

- تأكدي من عدم وجود آثار للشامبو في شعرك قبل وضع الملطف.

- خذي كمية صغيرة من الملطف مكيف وضعيه بالتساوي على أطراف الشعر. استخدمي أصابعك لفرد الملطف بالتساوي.

- دلكي الملطف بلطف على شعرك من الأعلى إلى الأسفل.

- تأكدي من أن الملطف لا يلمس فروة الرأس. والفكرة هي أن تغطي اطراف الشعر.

- انتظري قليلا حتى يتغلغل الملطف في الشعر جيدا.

- يفضل أن يشطف الشعر بالماء البارد.

أسباب قشرة الشعر وطرق التخلص منها‎

4 أغذية للحصول على شعر لامع خلال شهر رمضان