الأطباء يحذرون.. الحمية النباتية تؤدي لتسوس الأسنان

يحذر أطباء الأسنان من اتباع الحمية النباتية والتوقف عن أكل نوعيات معينة من الطعام لأن ذلك يساهم في تسوس الأسنان بشكل كبير.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدكتور ميرفن درويان، بمركز لندن لطب الأسنان أكد على ازدياد عدد المرضى المصابين بتسوس الأسنان بعد اتباعهم الحمية النباتية واستبعاد أنواع معينة من الأطعمة والتي تتسبب في نقص عنصري البروتين والكالسيوم وهما عنصران حيويان للحفاظ على صحة الأسنان.

وأشار إلى لخطر تناول النباتيون للمزيد من الأطعمة الحلوة والنشوية مثل الفواكه والحبوب والذي بدوره يؤدي إلى وجود بكتيريا مُنتجة للأحماض والتي تضر بمينا الأسنان.

يقول دكتور دوريان، إن أعداد المرضى المصابين بتآكل وتجويف أسنانهم يتزايد ليس فقط بسبب نقص الفيتامينات ، ولكن أيضًا بسبب أنواع الطعام التي يقومون باستبعادها من نظامهم الغذائي.

فمن الضروري أن تكون الوجبات التي يتناولها الإنسان متكاملة لأن اللحوم ومنتجات الألبان تعزز من صحة الأسنان وتقلل من خطر التسوس وسقوط الأسنان وما يفعله هؤلاء هو خلل بالنظام الغذائي.

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