الأطعمة الغنية بالألياف تحميك من سرطان الرئة

يحاول الخبراء جاهدين دائمًا العثور على حلول وتقديم علاجات لمحاربة السرطان، خاصة أنه أصبح وبمختلف أنواعه، شائعًا للغاية.

ومؤخرًا، توصل مجموعة من الباحثين بالفعل، إلى طريقة بسيطة تساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقا لمجلة "ذا هيلث سايت"، كشفت دراسة أُجريت بالتعاون بين باحثي كلية الطب في جامعة فاندربيلت الأمريكية وجامعة سيول الوطنية، أنه يمكن خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة من خلال اتباع نظام غذائي غني بالألياف، بالإضافة إلى التركيز على تناول الزبادي.

اعتمد الباحثون على تحليل بيانات 1.4 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وتم تقسيم المشاركين إلى 5 مجموعات، حسب كمية الألياف والزبادي الذي استهلكوها.

وجد الباحثون أن أصحاب الاستهلاك الأعلى من الألياف والزبادي، ينخفض خطر إصابتهم بسرطان الرئة بنسبة 33%، مقارنة بالمجموعة التي لم تستهلك الزبادي، واستهلكت كمية قليلة من الألياف.

قال قائد الباحث، البروفيسور وأستاذ مساعد في أبحاث السرطان "شياو أوه شو": "شهدنا وجود علاقة عكسية بين تناول الأطعمة الغنية بالألياف والزبادي وخطر الإصابة بالسرطان، والتي تؤثر على مختلف الأشخاص، رجال ونساء، مدخنين أو غير مدخنين".

وأشار "شياو" إلى أنه كلما أزدنا من استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف والزبادي، يقل خطر الإصابة بسرطان الرئة، كما أوضح أن أبرز فوائد الألياف والزبادي تكمن في أنها تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، فضلًا عن خصائص البروبيوتيك، الأمر الذي يساهم جدًا في الوقاية من سرطان الرئة.

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