احذري.. هذا النوع من الجبن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

طالبت لجنة الأطباء في مؤسسة الطب المسؤول PCRM، وهي منظمة غير هادفة للربح تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، بإدراج الجبن المصنوع من حليب البقر، ضمن المكونات الخطيرة التي تسبب سرطان الثدي، وتسهم في تطوره وزيادة خطر الإصابة به.

خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، أرسل الأطباء طلبا عاجلاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكي (FDA)، تحذر النساء من تناول هذا النوع من الجبن، استنادا إلى دراسة حديثة تفيد بأن تناول الجبن كامل الدسم، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 53 %.

يعد سرطان الثدي السبب الثاني للوفيات بين النساء، وفقا لمراكز السيطرة على المرض والوقاية منه (CDC) ، وبحسب الإحصائيات يصيب سرطان الثدي أكثر من 240 ألف سيدة سنويا، ويتسبب في وفاة أكثر من 40 ألف حالة.

تهدف هذه المنظمة للتوعية وتعزيز التغذية القائمة على المنتجات النباتية، وخفض استهلاك المنتجات الحيوانية، وقد اعتمدت نتائج الدراسة المشار إليها من قبل 12 ألف طبيب، أجمعوا على أن الجبن المصنوع من الحليب البقري ضار جدا بالصحة.

ويقدمون الدليل على هذه النتائج، بوجود هرمونات منقولة من البقر إلى الجبن خلال عملية التصنيع، من بينها ما يسمى بهرمونات IGF-1أوالسوماتوميدين، وهو هرمون مماثل في التركيب الجزيئي للأنسولين، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بسرطان الثدي.

قال كبير الأطباء في المنظمة نيل بارنارد في بيان صحفي: "يجدر بالمصنعين وضع لاصقات تحذيرية على منتجاتهم تحذر النساء من هذه المخاطر، بدلا من من التركيز على وضع لاصقات دعائية لافتة، تجذب المستهلك للمنتج بغض النظر عن المخاطر جراء تناوله".

وأضاف: "على جميع النساء إدراك خطورة هذه المنتجات على صحتهن، وكيف تعرضهن للموت بسبب سرطان الثدي القاتل، وما زال بإمكانهن أكل الجبن بكل أنواعه ما عدا الذي يحتوي على نسبة دهون عالية، ويستبدل بالجبن قليل الدسم بالإضافة إلى منتجات الألبان الأخرى قليلة الدسم كذلك".

وتعد حمية البحر الأبيض المتوسط، هي الخيار الأمثل لأولئك الذين يضيفون الجبن إلى وجباتهم اليومية بكميات كبيرة، فهي مزيج جيد من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

في نفس السياق، أعرب لفيف من خبراء التغذية عن مخاوفهم من نتائج هذه الدراسة التي تربط الجبن بسرطان الثدي، لكن خبيرة التغذية كيري جانز تدعو جميع النساء، إلى اتباع نظام غذائي متوازن لتجنب الآثار السلبية للجبن، عن طريق مراقبة الاستهلاك اليومي وتناول الدهون المشبعة.

وأضافت: "ليس هناك خطر في تناول الجبن بشكل مطلق، ولا يمكن أن نربط بعض الأمراض بأنواع معينة من الطعام، لكننا بحاجة لتقييم نظامنا الغذائي بشمولية أكبر، ومراقبة ما نتناوله لنتجنب حدوث مشاكل صحية نحن في غنى عنها.

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