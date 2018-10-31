7 أمراض معدية تصيب الأطفال الرضع

للوقاية من كل الأمراض يجب الاهتمام بنظافة اليدين

يصاب الأطفال عادة بعدة أمراض معدية، خصوصا في مرحلة ما قبل المدرسة ، تعالوا نتعرف عليها وطرق علاجها.

الإنفلونزا والزكام

يظن الكثير منّا أنهما نفس المرض لكنهما مرضين مختلفين بأعراض متشابهة، والمرضان تتسبب فيهما الفيروسات التي تهاجم الجهاز التنفسي في الأنف والحلق والرئتين. في بداية المرض، تتشابه أعراض هذين المرضين جدًا، بينما تظهر الفروق فيما بعد، وعادة ما تكون الإنفلونزا أكثر شدة وقسوة وقد تتضاعف إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الالتهاب الرئوي.

التهاب الحنجرة أو اللوزتين

قد يكون الالتهاب في الحنجرة أو اللوزتين عرضًا لنزلة برد أو زكام أو أنفلونزا وقد يكون مرضًا قائمًا بذاته.

التهاب الأذن

يصاب الكثير من الأطفال بالتهابات الأذنين بسبب عدوى فيروسية، وهي الفئة الأكثر إصابة مقارنة بالبالغين.

التهاب العين

وقد يصاب به الطفل بسبب فيروس أو بكتيريا أو حساسية خاصة في الربيع مثل الرمد الربيعي والخريف مثل الحساسية.

النزلات المعوية أو المعدية

وقد يكون بسبب تلوث الطعام أو برد يصيب المعدة ويسميه الكثير إنفلونزا المعدة، وقد يكون من ضمن أعراضها الإسهال والقيء وغيرها.

للوقاية من كل الأمراض السابق ذكرها، يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل عند العطس وعدم مشاركة الأشياء الشخصية مع الآخرين، ومن المهم تعزيز قوة الجهاز المناعي قبل الإصابة أصلًا للوقاية وبعدها للعلاج والاهتمام بمستوى الغذاء ونوعيته.

مشكلات الأسنان

يتعرض الصغار للتسوس وسقوط الأسنان وأحيانًا كسرها. أما التسوس والسقوط فسببه إهمال نظافة الأسنان وتفريشها والاهتمام باللثة، وأحيانًا سقوطها لو كانت لبنية، بينما قد تنكسر أثناء اللعب والسقوط على الرأس أو الذقن.

ينصح بتنظيف أسنان الاطفال بقطعة من الشاش بعد كل رضعة أو وجبة بمجرد ظهور الأسنان. ويجب الحفاظ على سلامة الأسنان اللبنية حتى لا تسقط قبل الأوان وتظهر الدائمة معوجة، مع الاهتمام بمراجعة الطبيب ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر.