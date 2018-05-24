الفلفل الحلو هو أحد أهم المصادر التي تحتوي فيتامين ( ج )

تعتبر الفيتامينات بشكل عام من أكثر العناصر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم بكثرة وذلك لما تعود به من فوائد جمة على الجسم، كما تمنح الفيتامينات على اختلاف أنواعها الطاقة وكل ما يحتاجه من فوائد مختلفة، ومن أكثر هذه الفيتامينات شهرة وفائدة فيتامين ( ج )، حيث يعتبر هذا الفيتامين شديد الفائدة بسبب قدرته على مساعدة الجسم على التئام الجروح المختلفة وبناء أنسجة الجسم، كما ويساعد أيضاً على تكوين الغضاريف والأوعية الدمويّة، ويحتاج الجسم كميّة محدّدة من فيتامين ( ج ) مقدارها ستون ملي غرام يوميّاً لا بد من الحصول عليها من خلال وجبات الطعام اليوميّة، ومن الجدير بالذكر أن فيتامين ( ج ) يساعد في التخلّص من السموم المختلفة التي تنتج في الجسم بسبب عمليات الأيض وهذا الأمر يؤدي لتقليل نسب الإصابة بالسرطان.

للحصول على فيتامين ( ج ) لا بدّ من معرفة المصادر الغذائيّة التي يمكنها أن تزوّد الجسم بفيتامين ( ج ) حيث تختلف الأغذية التي تحتوي هذا االفيتامين كما وتختلف النسب التي تحتويها هذه الأطعمة والمصادر من هذا الفيتامين المفيد، وفي هذا المقال سنذكر أهم هذه العناصر والمصادر التي تحتوي هذا الفيتامين والتي تساعد في تزويد الجسم بالنسبة التي يحتاجها خلال اليوم ومن هذه المصادر التي سنتحدّث عنها تحديداً هي الأطعمة.

تحتوي العديد من الأطعمة على فيتامين ( ج ) وتتمثّل بالخضار والفواكهه على اختلاف أنواعها ومنها:

1- الفلفل الحلو: وهو أحد أهم المصادر التي تحتوي فيتامين ( ج )، ومن الجدير بالذّكر أن تركيز فيتامين ( ج ) في الفلفل الحلو يختلف باختلاف اللون حيث يعتبر الفلفل الأصفر من أكثر الأنواع الغنيّة بفيتامين ( ج، كما ويحتوي أيضاً الفلفل الأحمر على نسبة جيّدة، أمّا أقل أنواعها فهو الفلفل الأخضر.

2- الفلفل الحار بأنواعه: سواء أكان الفلفل الحار بلونه الأخضر، أم الفلفل الحار بلونه الأحمر، حيث يحتوي كل منهما على نسبة كبيرة جدّاً من فيتامين ( ج ) ويعتبر من أكثر المصادر الغنيّة بفيتامين ( ج ).

3- الخضروات ذات الأوراق الخضراء: تُمثّل هذه الخضروات أيضاً أحد أهم المصادر التي تمنح فيتامين ( ج ) وفوائد غذائيّة أخرى مهمّة ومثلها أوراق الخردل. أوراق الزعتر: يعتبر الزعتر أحد العناصر الهامّة التي تمنح فيتامين ( ج ) سواء كان ذلك طازجاً أو مجفّفاً.

4- الجوافة: تُمثّل الجوافة أحد أهم أنواع الفواكه التي تحتوي فيتامين ( ج ). الكيوي: يعتبر أيضاً من أهم العناصر لتزويد فيتامين ج للجسم كما وتمتاز الحمضيات بأنواعها، وبشكل خاص فاكهة البباي بكونها أحد أكثر أنواع الفاكهة شهرة من ناحية احتوائها على فيتامين ( ج ). وهكذا نلاحظ التنوّع الكبير الذي تحتويه الأطعمة والمواد الغذائيّة الغنية بفيتامين ( ج ) والتي تزوّد الجسم بالعديد من العناصر.

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