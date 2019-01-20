8 أسباب صحية لتناول السبانخ

السبانخ من أهم الخضراوات الورقية المفيدة لك ولصحتك

السبانخ نبات يحتوي على عدة أملاح وأحماض كيماوية مفيدة لجسم الإنسان كالحديد والكالسيوم والمنغنيز ومقاومة الإصابة بأمراض الكبد والروماتيزم والمسالك البولية، عرف السبانخ منذ قديم الزمان بأنه طعام الأبطال فهو يحتوي على قيمٍ غذئيةٍ استثنائية، فهو يضم الكثير من المعادن والفيتامينات والمركبات النشيطة والأحماض العضوية.

السبانخ من أهم الخضراوات الورقية المفيدة لك ولصحتك لإحتوائها على سعرات حرارية قليلة ونسبة عالية من الأملاح والفيتامينات الهامة. وأثبتت الدراسات الأخيرة ان أوراق السبانخ النضرة والطازجة تحتوي على نسبة أعلى من فيتامين .c

للسبانخ عدة من الأسماء من ضمنها الاسفاناخ واسبيناغ، ويعتبر السبانخ من الورقيات الخضراء المفيدة غذائياً.

من فوائد السبانخ الصحية المتعددة:

1- يُنصح للمرأة الحامل والمرضع بأكل السبانخ والورقيات الخضراء الأخرى لاحتوائها على مادة حامض الفوليك الضروري للجنين والطفل

2- لحامض الفوليك دور كبير في تكوين كريات الدم الحمراء. إن تناول الأغذية الغنية بحامض الفوليك له دور كبير في منع حدوث فقر الدم

3- تحتوي السبانخ على "اليود" وهو عنصر حيوي مهم جداً في عملية نمو الأطفال ونشاطهم حيث يساهم بشكل مباشر في تصنيع هرمون "الثيروكسين" الذي له دور كبير في النمو العقلي.

4- يحتوي السبانخ على كميات من الفوسفور, والبوتاسيوم والكبريت والكلور, والنحاس، والمنغنيز والكالسيوم وفيتامينات أ وب وهي مواد مفيدة للجسم.

5- يعتبر السبانخ مصدراً جيداً للألياف ولذا ينصح بإعطائه لمنع ولعلاج حالات الإمساك ولا سيما لقليلي الحركة شريطة سلامة كلاهم.

6- تشير بعض النتائج أن تناول السبانخ "طازج" تساهم بشكل كبير في شفاء الجروح الخارجية والتئامها ويسهم بشكل أو بآخر في تجديد البشرة وكذلك رفع صحة الشعر وجماله حيث يحتوي السبانخ على الكبريت.

7-تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A وهو من أهم العناصر اللازمة لتقوية المخ و الإبصار و جهاز المناعة.

8- تقي من أمراض السكري لاحتوائها على عنصر الماغنسيوم الذي له تأثير على هرمون الأنسولين وزيادة فعاليته في تنظيم مستوى السكر في الدم.

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