الأفرول جينز.. لإطلالة شتوية عملية

لإطلالة نهارية يمكن تنسيق الأفرول مع بلوفر ذي ياقة عالية وحذاء رياضي

الأفرول جينز يتيح بتصاميمه المتعددة خيارات كثيرة في اللباس والتنسيق للمرأة التي تبحث عن الجمع بين الراحة والأناقة معا.

يعد الأفرول الجينز قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية لأي امرأة عصرية.

ويمنح الأفرول الجينز كقطعة واحدة المرأة إطلالة عملية سريعة يغلفها طابع الأناقة.

ويساعد الجينز بالتصميم الرياضي البسيط المرأة في الحركة بأريحية ودون انزعاج.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن الأفرول الجينز، المعروف أيضا باسم “الجمبسوت”، هو قطعة واحدة من الدنيم يطل بألوان فاتحة أو غامقة.

ويشير روزه إلى أن الجمبسوت يمتاز في الأساس بطابع ذكوري عملي، لذا تكسر بعض موديلات هذا الطابع الذكوري من خلال القصة الضيقة عند الوسط.

وللحصول على إطلالة نهارية يمكن تنسيق الأفرول مع بلوفر ذي ياقة عالية وحذاء رياضي.

كما يمكن اعتماد التصميم الرياضي مع حذاء شتوي بكعب متوسط.

في حين يمكن الحصول على إطلالة مسائية أنيقة من خلال تنسيق الأفرول مع بليزر مخملي وحذاء ذي كعب عال.

ويتيح الأفرول جينز بتصاميمه المتعددة خيارات كثيرة في اللباس والتنسيق للمرأة التي تبحث عن الجمع بين الراحة والأناقة معا.