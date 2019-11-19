القولون العصبي أحد أنواع اضطرابات الجهاز الهضمي، والذي يتمثل بظهرو مجموعة من الأعراض على المصاب، مثل: الشعور بعدم الراحة، والألم في البطن، وزيادة الغازات، وغيرها من الأعراض.

وعلى أيّة حال فالقولون العصبي لا يُعتبر حالة خطيرة ومهددة للحياة، ولا يؤدّي للإصابة بأمراض القولون الأخرى، ولكنّه يُعدّ مشكلة صحية مزعجة طويلة الأمد، وتؤثّر في طريقة وأسلوب الحياة اليومية، بالإضافة لعدم وجود علاج مُحدّد ينجح مع جميع المصابين به، ولكن هناك العديد من الأساليب التي من شأنها التقليل من الأعراض أو القضاء عليها، مثل: اتباع بعض التعليمات الغذائية، وتغييرات نمط الحياة، وتناول بعض أنواع من الأدوية.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود فحص معين لتحديد الإصابة بالقولون العصبي، ولكن قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات للتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى، مثل: اختبارات البراز، واختبارات الدم، والأشعة السينية، وتنظير القولون.

الأكل المناسب للقولون العصبي

1- اللحوم: تحتوي اللحوم على بروتينات سهلة الهضم ولا تُسبب الغازات التي تؤدّي إلى تهيّج القولون، ومن أفضل أنواع اللحوم التي يُنصح بتناولها لحم الدجاج، ولحم الديك الرومي، وشرائح اللحم البقري، كما يُنصح بالابتعاد عن اللحوم داكنة اللّون واللحوم التي تحتوي على الدهون؛ وذلك لاحتوائها على مواد تُسبب السموم للجسم.

2- البيض: يُعتبر البيض من الأطعمة سهلة الهضم، إلّا أنّه يُحذّر من تناوله إذا كان الشخص يُعاني من حساسية البروتين الموجود في البيض أو مشاكل صحيّة تتعلق بكمّية الدهون في صفار البيض.

3- الأسماك: تحتوي الأسماك على الأحماض الدهنية الأوميغا3؛ والتي تتمتّع بخصائص مضادة للالهابات، حيث تسبب متلازمة القولون المتهيّج حدوث الالتهابات، ومن أهمّ الأسماك التي تحتوي على الأحماض الدهنيّة الأوميغا3 السلمون، والسردين، والسمك الأبيض، وسمك القد الأسود، والسمك المملح.

4- الخضروات والفواكة: توجد العديد من الفواكه والخضروات التي تناسب مرضى متلازمة القولون المتهيّج وتشمل الفلفل، والجزر، والذرة، والباذنجان، والبطاطا، والقرع، والطماطم، واللفت، والكوسا، والموز، والتوت الأزرق، والشمام، والعنب، والليمون، والبرتقال.

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