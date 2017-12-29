العمر لا يعني استغناء المرأة عن الألوان الزاهية

الألوان الزاهية تليق بالمرأة بغض النظر عن عمرها (instagram.com/advancedstyle)

قالت مستشارة المظهر الألمانية، بيترا شرايبر، إن التقدم في العمر لا يعني استغناء المرأة عن الألوان القوية، إذ يمكن لها التألق بهذه الألوان في الكِبر أيضاً، بشرط عدم المبالغة.

مضيفة: "يمكن ارتداء قطعة فوقية تزهو باللون الأحمر أو الوردي وتنسيقها مع سروال يتحلى بالبساطة، بإحدى الدرجات اللونية المطفأة أو الهادئة، كالأسود أو الأزرق الداكن أو الرمادي". بحسب موقع "almaniah" الألماني.

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وقالت شرايبر إنه يمكن للمرأة ارتداء الملابس الرياضية في الكِبر أيضا بشرط التمتع بقوام رياضي، مشيرة إلى إمكانية المزج بين الملابس الرياضية والملابس الأنيقة، فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق حذاء رياضي أنيق مع سروال جينز وبليزر أو بلوفر يتسم بالبساطة.

الصور مأخوذة من حساب advancedstyle على "إنستغرام" للمصور Ari Seth Cohen: