البوابة - الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني تطل بفستان باللون الوردي وتاج زفافها الرائع في حفل الاستقبال الرسمي في قصر الحسينية في عمان برفقة زوجها السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

بعد ساعات قليلة من حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، أقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في قصر الحسينية، ليلة أمس الخميس، حفل استقبال بهذه المناسبة الميمونة. وحضر الحفل أفراد العائلة المالكة وأفراد من عائلة السيف، وعدد من ضيوف الأردن والمدعوين وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

الأميرة إيمان بإطلالة وردية في حفل استقبال الأمير الحسين

أطلت الأميرة إيمان في حفل الاستقبال والعشاء الرسمي بفستان بتصميم مختلف من العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة giambattistavalliparis من مجموعة كوتور SS23، حيث تم تعديل الفستان ليلائم المناسبة. واختارت حقيبة يد كلتش صغيرة بلون مشابه للفستان من العلامة التجارية الإيطالية المفضلة لديها "بوتيغا فينيتا"، ويتوقع أن تكون حقيبة مستعارة من المجموعة الخاصة بالملكة رانيا. أما الشعر والماكياج فقد رفعت الأميرة إيمان شعرها ليتناسب مع الإطلالة بعد أن تركته منسدلاً في حفل عقد القران الذي أقيم سابقاً في قصر زهران العامر.

ونسقت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني الاطلالة مع تاج الزفاف الذي ارتدته في حفل زفافها الذي أقيم في آذار وهو تاج أنيق وأنثوي صمم خصيصاً لها من دار Chaumet "شوميه" يعرف باسم تاج جوزيفين فالس إمبريالي تيارا Joséphine Valse Impériale وهو مصنوع من الذهب الأبيض ، ومرصع بماسة على شكل كمثرى وزنها حوالي 2.50 قيراطًا ، وثمانية ماسات على شكل إجاصة تزن حوالي 5.30 قيراطًا، ألماس بقطع بريانت على شكل كمثرى. وحمل عبارة "إيماني"، كما تحب أن تلقبها الملكة رانيا.



يذكر أن الأميرة إيمان أطلت سابقاً في حفل زفاف وعقد قران شقيقها، ولي العهد الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفستان صمم خصيصاً للمناسبة من تصميم العلامة التجارية Ashistudio، تميز الفستان باللون الابيض العاجي والاكمام الفضفاضة. ونسقت معه حقيبة كلتش أرابيسك بوكس من العلامة التجارية sarahsbag.، استخدمتها الملكة رانيا سابقاُ، بالاضافة الى حذاء أنيق من جينيفر شاماندي العلامة المفضلة للملكة رانيا.

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