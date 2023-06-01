البوابة - كما توقعنا في مقال سابق، أطلت الملكة رانيا العبدالله والدة العريس الأردني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفستان من تصميم العلامة التجارية للأزياء الراقية ديور من مجموعة خريف / شتاء 2022-2023 والتي أقيمت في متحف رودين في باريس، من تصميم ماريا غرازيا تشوري والتي تدور حول مفهوم شجرة الحياة.

الملكة رانيا تطل بفستان باللون الأسود والذهبي من ديور

ويتميز الفستان الأسود الطويل بالأناقة والحشمة التي عودتنا عليها الملكة رانيا مع كل إطلالة جديدة، يتميز ثوب ديور، ثوب حفل زفاف وعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأنسة رجوة بقماش منسدل مع تطريز باللون الذهبي على الأكمام ونقوش ذهبية على الظهر، زادته فخامة وجمالاً.

الملكة رانيا تطل بفستان باللون الأسود والذهبي من ديور

وكانت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين قد خطفت الأنظار بجمالها وظهرت بفستان طويل ناعم من قماش البليسيه القماش القطني باللون النيود من تصميم كريستيان ديور من مجموعة كوتور رانواي خريف 2022 لحضور حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني الذي اقيم في العاصمة عمان في شهر آذار الماضي، التي بدورها اختارت فستان زفافها من دار ديور حيث نشر حساب "dior" على مواقع التواصل الاجتماعي : " تتشرف الدار بمشاركة فستان الزفاف المصمم خصيصًا من قبل Maria Grazia Chiuri، لحضور حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان على السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس في بيت الأردن في عمان، الأردن. وجسدت الأميرة، التي تم تصويرها جنبًا إلى جنب مع والدتها، صاحبة الجلالة الملكة رانيا، نعمة وأناقة موقرة".

يذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تشهد اليوم حفل زفاف وعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف والذي تقام مراسمه الرسمية في قصر زهران العامر، الذي يشرف عليه إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة الذي سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان، بحضور عدد كبير من الأمراء والأميرات وأصحاب السمو الملكي والشخصيات الرسمية من داخل وخارج المملكة الذين توافدوا لحضور حفل الزفاف .

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