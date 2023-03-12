الأميرة إيمان بنت عبدالله باللون الأبيض… أجمل الإطلالات 

البوابة - يبدو أن اللون الأبيض هو المُفضل لدى الأميرة إيمان بنت عبدالله؛ فقد لاحظنا من خلال معظم أزيائها وصورها مع خطيبها ألكساندر ووالدتها الملكة رانيا العبدالله أنها ترتدي هذا اللون الذي يتناسب مع بشرتها، مثل القمصان، الفساتين، والجواكيت باللون الأبيض؛ فهي أيقونة تعكس أحدث صيحات الموضة للصبايا والنساء.

وفي هذا الألبوم رصدنا لكِ إطلالات باللون الأبيض من وحي العروس الأميرة إيمان بنت عبدالله لتستوحي من أسلوبها إطلالتك المفضلة حسب ذوقك.

مميزات اللون الأبيض

اللون الأبيض له قدرة خارقة على خفض قوّة أي لون آخر بجانبهِ

يعبر اللون الأبيض عن النقاء والصفاء والوضوح

اللون الابيض يوحي إلى السكينة والطمأنينة والسلام

من مميزات اللون الأبيض التفاؤل والسرور والحبِّ والطهارة

يرمز إلى النظافة والنور

موعد زفاف الأميرة إيمان

موعد زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وذلك من خلال بيان جاء فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي".

من هو خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني؟

خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني هو جميل ألكساندر ترميوتس الاسم الحقيقي له جيمي ألكساندر ترميوتس وترجع أصوله إلى أمريكا الجنوبية وتحديدًا إلى عاصمة فنزويلا، كاراكاس.

في عام 2016 حصل جميل ألكساندر على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة فلوريدا الدولية، ثم درس في المرحلة الإعدادية في مدرسة جاليفر ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل الآن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة الأولى لإطلالة الأميرة إيمان في حفل الحناء

صور إطلالات الأميرة إيمان تخطف الأنظار بساطة وأناقة