البوابة - مع اقتراب موعد عقد قران الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله الثاني، من السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس، جمعنا لك بعض من أجمل الإطلالات الجمالية التي ظهرت بها الأميرة إيمان إلى الآن.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو للمباركة لابنتها الأميرة إيمان، التي تستعد لعقد قرانها من جميل الكسندر بتاريخ 12 مارس الجاري، وكتبت في التعليق على الفيديو: بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك. شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب.

صور إطلالات الأميرة إيمان تخطف الأنظار بساطة وأناقة

من هي الأميرة إيمان؟

الأميرة إيمان هي البنت الأولى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدلله، وهي في الترتيب الثاني للأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولدت الأميرة إيمان في العاصمة الأردنية الهاشمية - عمان بتاريخ 27 سبتمبر 1996.

أنهت الأميرة إيمان دراستها في المرحلة الثانوية وذلك بحصولها على شهادتي تفوق في مبحثي العلاقات الدولية والرياضة، ثم شاركت الأميرة إيمان في مجموعة من المناسبات الملكية، أبرزها:حفل زفاف ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في 19 يونيو/حزيران 2010، حيث رافقت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني والديها إلى حفل زفاف ولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال دوق فسترغوتلاند في دولة السويد.

ثم رافقت والديها في زيارات دبلوماسية وحضرت مجموعة من المؤتمرات الخيرية الفعاليات في مجموعة من البلاد كان أبرزهم المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان، وفي عام 2015 ساعدت الأميرة إيمان والدتها في مشاريعها الخيرية، عندما رافقت والدتها في نزهة خارجية، تعمل المنظمة على الترويج لرسائل المواطنة العالمية باستخدام خمسة مبادئ: الحب والسلام والقبول والتسامح والكرم.

من هو خطيب الأميرة إيمان؟

خطيب الأميرة إيمان جميل ألكساندر ترميوتس ولد عام 1994 في كاراكاس - فنزويلا، وهو من أصول يونانية، وفي عام 2016 تخرج جميل ألكساندر ترميوتس من جامعة فلوريدا الدولية كلية من إدارة الأعمال، وهو يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، وبعد تخرجه من الجامعة عمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة Outbound Ventures المالية، ثم عمل في DPM Capital وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، ثم عمل مديرًا في شركة AMARLA وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "EMEA".

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