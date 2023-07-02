كيندال جينر تتألق بإطلالة الانتقام للـ "الأميرة ديانا" في عرض سيمون بورت جاكموس

يستمر المصمم الفرنسي سيمون بورت جاكموس في ابتكار أجمل المحموعات وأكثرها جرأة لصالح الدار الفرنسية Jacquemus،ولا بد من أن نتوقف عند أجدد صيحات الموضة التي تطرحها هذه الدار في كل مجموعة أيقونية.

وفي هذه المرة كانت عناصر المجموعة جديدة تتخطى التقاليد وتطرح لموسم خريف 2023 تفاصيل الأقمشة الشفافة مع التفنّن في تنسيق أقمشة الكريب مع التول والموسلين بأسلوب عصري وجريء ويحاكي أناقة المكان الساحر الذي عرضت فيه المجموعة، قصر فرساي الأشهر والأعرق على مر التاريخ، فكانت الأزياء جامعة بين لوحة أو "مود بورد" فني وساحر، بدءًا من الإلهام الذي استوحي من ماري أنتوانيت والأقمشة والإكسسوارات التي رافقت العارضات خلال سيرهن على المنصة والتي كانت مستوحتة من مجوهرات الأميرة ديانا.

أتموسفير العرض الخلاب

من قصر فيرساي التاريخي العريق، اصطفت القوارب على جانبي ضفة النهر بشكل متعامد، على امتداد المنصة الطويلة التي أطلقتها الدار المعروفة بأفكارها المبتكرة، حيث تحرص دار Jacquemus دائما على ابتكار أروع وأجمل منصات العرض لطرح مجموعاتهم مرورا بحقول اللافندر في الجنوب الفرنسي في عام 2021 وعام 2022 حيث عرضت الدار مجموعة رييع وصيف 2023 على تلال الملح في جنوب فرنسا.

وكان الحضور قويا وكان أبرزهم الثنائي فيكتوريا بيكهام وزوجها دايفيد بيكهام، النجمة إيفا لونغوريا، النجمة مونيكا بيلوتشي وعارضة الأزياء إيميليى راتاكاوسكي. كما شارك في هذا العرض أشهر عارضات الأزياء منهن جيجي حديد Gigi Hadid وكيندال جينيرKendal Jenner حيث ارتدت جيجي إطلالة باللون الأبيض مستوحاة من ملابس الملكة ماري أنتوانيت.

ارتباط العرض بـ الأميرة دياناوكيندال جينر بإطلالة الانتقام

لم يتضمن العرض فقط الروح الفرنسية التي حضرت بملابس وأزياء الأسرة الحاكمة في القرون القديمة، بل كرم العرض الأميرة ديانا حيث رأينا التشوكر اللؤلؤي.

كان عقد اللؤلؤ والياقوت ذو السبعة خيوط أحد المجوهرات النادرة من زواجها الذي استمرت ديانا في ارتدائه بعد انفصالها حتى عن تشارلز أمير ويلز.

آخر مرة شوهد فيها هذا العقد اللؤلؤي على الَعلَن كانت عندما حضرت الأميرة الحفل السنوي الخيري "أزياء معهد قالا " في مدينة نيويورك في ديسمبر 1996.

لم يتم رؤيته أو عرضه منذ ذلك الحين، وهو الآن ينتمي إلى إبنَي ديانا: الأميَرين ويليام وهاري. ونسق العقد المستوحى من عقد الأميرة ديانا مع إطلالة العارضة الأمريكية كيندال جينير بإطلالة تحاكي فخامة ضخامة الأزياء القديمة بين أفراد الطبقة المالكة في فرنسا.

القماش المنقط أو نقشة "البولكا دوتس" تعود إلى الواجهة من جديد

أما الفساتين البيضاء المستوحاة من أناقة الليدي ديانا مع نقشات "البولكا دوت"لم تهملها دار Jacquemus مع القصة القصيرة وطبقات الاقمشة المترابطة والمنسدلة على اليدين لتتمكني من التمايل برقي وأنوثة مستوحاة بكل وضوح من أناقة ماري أنتوانيت وأزياء عصر "ريجينسي".

كانت الفساتين حيوية ولا لا تصل الى حدود الركبة، وأتت متنوعة من خلال تنسيقها مع الجوارب البيضاء الهندسية والأكمام الحيوية والضخمة.