عارضوا ديور يخرجون من الأرض في مجموعة صيف 2024.. والحضور منزعجون من الحرارة

في حدائق رودان في العاصمة الفرنسية باريس، افتتح المصمم والمدير الإبداعي كيم جونز أسبوع الموضة الباريسي لملابس الرجال لموسم ربيع وصيف 2024، وتصادف هذه المجموعة الذكرى الخامسة منذ تولي المصمم والمدير الإبداعي كيم جونز دفة قادة التصميم والإدارة الإبداعية في الدار الفرنسية العريقة ديور.

وحقق كيم جونز ارتفاعا ملحوظا في مبيعات الدار العريقة وخصوصا في خط الإكسسوارات الذي أضاف الكثير من الإبتكارات الرائعة إليه خلال فترة توليه الإدارة الإبداعية في الدار.

أتموسفير العرض

كان العرض بمثابة صدمة جميلة أحدثها العارضون بمجرد خروجهم من الأرض والتموضع على بلاطات فتحت ليخرجوا منها ويستعرضو أزياء ربيع وصيف 2024 للموسم المقبل، واشتكى الحضور من ارتفاع درجات الحرارة في "أفينيو" العرض، ليتم تأخير عرض المجموعة بواقع خمسة عشر دقيقة للتحكم في آليات المكيفات الموجودة في موقع العرض.

وبدأ العارضون في الظهور من أرضية موقع العرض ليفتتح العرض عارض الأزياء الصومالي عبد السلام من "ريد إيجينسي" بإطلالة راقية مكونة من بدلة بقطعتين بقماش الجاكار الصيفي الكطعم بالقطن الراقي باللون الكحلي.

أول إطلالات بنقشة ديور "ليدي ديور" الشهيرة

كانت الإطلالات الأولى غاية في الأناقة والرقي بـ"سيلويت" البدلة الجديد الذي صممه كيم جونز للدار بسراويل قصيرة بطول يصل إلى فوق الكاحل.

نسقت مع قطع علوية وكنزات مصنوعة من البوكليه وأقمشة قطنية أخرى جائت على هيئة تطريز ديور الهندسي الشهير الخاص بـ"ميزون" السيد كريستيان ديور الذي ابتكره في عام 1963، المعروف باسم ليدي ديور ولكن وظف هذه المرة على صورة توبات نسقت مع البدلات بأسلوب راقي.

بدلات رسمية مع توبات بألوان النيون

نسقت البدلات الرسمية بالأقمشة الكلاسيكية مع قطع علوية بألوان النيون التي يبدو أنها تشق طريقها مرة أخرى نحو تريندات ربيع وصيف 2024 بأسلوب راقي ومميز. إضافة إلى تضمينها في عدة قطع كلاسيكية اخرى بتنسيق راقي.

قماش البوكليه يتصدر عدة قطع مميزة

تميزت المجموعة بعدة إطلالات متألقة بقماش البوكليه الراقي الذي تضمنته قطع من الخزانة الرجالية الكلاسيكية بالسراويل والجاكيتات بقصة "البلايزر" الرسمي إضافة إلى الأحذية بقصة "اللوفر".

واحتفالا بالذكرى الخامسة لتولي المدير الإبداعي والمصمم الحالي كيم جونز منصب الإدارة الإبداعية، استحضر المصمم العديد من رموز الدار الباريسية الأنيقة وكان أحدها هذا الثماش الذي أدخله المصمم كريستيان ديور إلى صناعة الأزياء في عاصمة الأزياء الأولى باريس في العام 1955.