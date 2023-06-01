البوابة - بعد الإطلالة المذهلة بالفستان الأبيض الأميرة رجوة الحسين تتألق بتاج ملكي فخم من توقيع مصمم المجوهرات العالمي يان سيكارد من FRED، الذي صمم تاج "العظمة لله" الذي تحدثنا عنه سابقاً والذي قام بتصميمه بناءً على طلب خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن عام 2005 ليكون هدية لزوجته الملكة رانيا العبدالله.

الأميرة رجوة تتألق بتاج من تصميم يان سيكارد

ويعد هذا التاج من أجمل التيجان المشغولة بحرفية وجودة عالية، والذي يحمل معانٍ كبيرة خاصة أنه مشغول بالأحرف العربية وهذا أمر غير مسبوق في التيجان الملكية، حيث يركز صانع التاج على القيمة والفخامة أكثر من المعنى.

يذكر أن الملكة رانيا كانت قد اعارت الأميرة رجوة الحسين في عدة مناسبات قطع من مجوهراتها الخاصة، واليوم تقدم لها تصميماً فريداً مشغولاً بيد مصمم مجوهراتها.

ويعد تاج الزفاف من قطع المجوهرات الضرورية لكل عروس وأميرة، ومؤخراً اختارت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية تاج من دار شوميه الفاخرة للمجوهرات للاحتفال بعقد قرانها وزفافها الذي اقيم في العاصمة عمان. واليوم تتألق الأميرة رجوة الحسين بإطلالتها الملكية الأولى وهي ترتدي تاجاً ماسياً صنع خصيصاً لسموها. هذا وأطلت العروس رجوة آل سيف بفستان أبيض من قماش التافتا والحرير الطبيعي من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، الذي استطاع أن يبهرنا بتصاميمه الفاخرة والراقية لعقود.

الأميرة رجوة تتألق بتاج من تصميم يان سيكارد

دار FRED للمجوهرات الفاخرة

مؤسسها فريد صموئيل ولد عام 1908 في الأرجنتين لعائلة تتعامل مع الأحجار الكريمة ، وقد تصور شغفًا باللآلئ المزروعة وحاز على الاعتراف به كخبير رائد في اللؤلؤ.

عمل فريد مع أفضل العينات ، لا سيما تلك ذات الظل الوردي الكريمي المعروف الآن باسم "FRED-color". منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، أشعلت الأحجار الملونة إبداعه عندما طلب منه الملك والملكة النيبالية مجوهرات تتناسب مع ساري البلاط. استوحى إلهامه من الحرير الزاهي المتلألئ ، وعكس ألوانها بلوحة لا متناهية من الياقوت أو الماس.

وانضم إلى هذا الشغف البحث عن ضوء الشمس الذي أضاء طفولته في الأرجنتين. شكّل كلا المؤثرين عمله ، حيث شكل الأخير فكرة مهيمنة ، وكاد أن يصبح مصدر إلهامه.

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