البوابة – لازالت التكهنات حول التاج الذي ستختارها الأنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف خطيبة ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني ، النجل الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله، حديث منصات الموضة والأزياء العالمية، فالجميع ينتظر تلك اللحظات الثمينة التي ستطل بها الآنسة رجوة بالفستان الأبيض والتاج! وبينما من المرجح أن ترتدي خطيبة ولي العهد الأردني التي ستصبح قريبًا أميرة تاجًا جديدًا، إلا أن البعض يرجح احتمالية استعارة تاج ماسي من مجموعة الملكة رانيا ، وبشكل خاص التاج العربي المبهر. فما هي قصة هذا التاج ؟

هل ترتدي الآنسة رجوة التاج العربي في حفل زفافها؟

يعد هذا التاج من أجمل التيجان المشغولة بحرفية وجودة عالية، والذي يحمل معانٍ كبيرة خاصة أنه مشغول بالأحرف العربية وهذا أمر غير مسبوق في التيجان الملكية، حيث يركز صانع التاج على القيمة والفخامة أكثر من المعنى.

لقد طلب الملك عبد الله الثاني ملك الأردن تصميم هذا التاج بشكل خاص من يان سيكارد من FRED عام 2005 ليكون هدية لزوجته الملكة رانيا العبدالله. وقد طلب بشكل خاص أن يتكون هذا التاج المذهل من لفائف من النص العربي التي تحمل عبارة واحدة وهي "العظمة لله".

التاج مشغول بالكامل باليد وهو مصنوع من الذهب الأبيض والالماس. ولحسن الحظ فقد شارك ابن سيكارد صورًا للتاج أثناء عملية التصميم والعمل على صفحته الخاصة.

هل ترتدي الآنسة رجوة التاج العربي في حفل زفافها؟

ارتدت الملكة رانيا تاجها المكتوب بالخط العربي لأول مرة في مأدبة رسمية أقامتها العائلة المالكة الهولندية في قصر نور الدين خلال زيارة رسمية إلى هولندا في عام 2006.

كذلك ارتدت الملكة رانيا تاج النص العربي مرة أخرى، عندما التقط ماريو تستينو صورة لها في عدد سبتمبر 2008 من مجلة فانيتي فير ، إسبانيا. ولكن حتى لو لم ترتدي الآنسة رجوة التاج غدًا ، فلنأمل أن نراه ترتدي شيئاً مشابهاً له أو نفسه في وقت ما قريبًا!

المصدر: the_royal_watcher

من هو مصمم فستان زفاف الآنسة رجوة آل سيف؟

من هو مصمم مجوهرات حفل زفاف الآنسة رجوة آل سيف ؟