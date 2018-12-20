الأورام.. أخطر أسباب تجمع المياه على الرئة‏ ‏‏ ‏

أن علاج مرض الانسكاب البللورى ليس صعباً

أن مرض الانسكاب البلوري أو ‏تجمع المياه على الرئة له عدة أسباب منها أسباب خارج نطاق الرئة.‏ ‏

"أن الاكتشاف المبكر لهذا المرض الذي يصيب ‏ ‏الغشاء البلوري يلعب الدور الأكبر في علاجه".‏ ‏

ويذكر أن الغشاء البلوري مكون من طبقتين رقيقتين الطبقة الداخلية تغطى الرئة ‏ ‏والطبقة الخارجية تبطن القفص الصدري ومرض الانسكاب البلوري هو عبارة عن تجمع مياه‏ ‏ما بين الطبقتين بمعنى تجمع سائل في منطقة المفروض ألا تتجمع فيها أية سوائل.‏ ‏

هناك عدة أسباب للإصابة بمرض الانسكاب البلوري بعضها خارج نطاق الرئة ‏ ‏اشهرها الإصابة بهبوط في عضلة القلب أو الفشل الكلوي أو الكبدي.‏ ‏

أن الصدفة يمكن أن تلعب دورا في الإصابة بالمرض مثل تعرض الرئة لإصابة ‏ ‏أو كدمة أو كسر في الضلوع نتيجة حادث سيارة مثلا حيث يمكن أن تحدث الإصابة بالمرض‏ ‏من دون أحيانا أن يدري المريض.‏

ويشار إلى أن الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي بكافة ‏ أنواعها تلعب الدور الأكبر في الإصابة بهذا المرض غير أن أهم هذه الأسباب ‏‏وأكثرها خطورة هي الأسباب الناتجة عن الأورام سواء أكانت هذه الأورام ثانوية من ‏ ‏خارج الغشاء البلوري أو أورام داخل الغشاء نفسه.‏ ‏

أن هناك احتمالات أن يصيب هذا النوع الأشخاص الذين يفرطون في التدخين أو ‏الذين يستنشقون غبار المواد الأسمنتية حيث تؤدى هذه الأورام إلى مرض الانسكاب ‏البلوري.‏ ‏

من أهم أعراض هذا المرض ضيق التنفس والسعال غير أن مدى الإحساس ‏‏بضيق التنفس أو شدة السعال سيتوقف على كمية المياه وسرعة تجمعها وحالة الجهاز ‏التنفسي قبل الإصابة بالمرض.‏ ‏

وتشخيص المرض يتم عادة عن طريق الفحص الاكلينيكى والأشعة ‏العادية ولكن نظرًا للأسباب المتعددة للمرض يمكن اللجوء في بعض الحالات الى إجراء ‏‏أبحاث وفحوصات متقدمة لمعرفة سبب وجود المياه.‏ ‏

أن علاج مرض الانسكاب البللورى ليس صعباً فإذا كانت هناك حالات التهاب ‏رئوي أو مياه على الرئة فانه يمكن معالجتها بشكل حاسم ونهائي غير أن الصعوبات ‏‏تكمن في بعض الحالات التي تعانى من أورام سرطانية سببت المرض خصوصاً إذا كانت هذه ‏‏الأورام على الرئة نفسها.

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