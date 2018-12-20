الأورام.. أخطر أسباب تجمع المياه على الرئة
أن مرض الانسكاب البلوري أو تجمع المياه على الرئة له عدة أسباب منها أسباب خارج نطاق الرئة.
"أن الاكتشاف المبكر لهذا المرض الذي يصيب الغشاء البلوري يلعب الدور الأكبر في علاجه".
ويذكر أن الغشاء البلوري مكون من طبقتين رقيقتين الطبقة الداخلية تغطى الرئة والطبقة الخارجية تبطن القفص الصدري ومرض الانسكاب البلوري هو عبارة عن تجمع مياه ما بين الطبقتين بمعنى تجمع سائل في منطقة المفروض ألا تتجمع فيها أية سوائل.
هناك عدة أسباب للإصابة بمرض الانسكاب البلوري بعضها خارج نطاق الرئة اشهرها الإصابة بهبوط في عضلة القلب أو الفشل الكلوي أو الكبدي.
أن الصدفة يمكن أن تلعب دورا في الإصابة بالمرض مثل تعرض الرئة لإصابة أو كدمة أو كسر في الضلوع نتيجة حادث سيارة مثلا حيث يمكن أن تحدث الإصابة بالمرض من دون أحيانا أن يدري المريض.
ويشار إلى أن الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي بكافة أنواعها تلعب الدور الأكبر في الإصابة بهذا المرض غير أن أهم هذه الأسباب وأكثرها خطورة هي الأسباب الناتجة عن الأورام سواء أكانت هذه الأورام ثانوية من خارج الغشاء البلوري أو أورام داخل الغشاء نفسه.
أن هناك احتمالات أن يصيب هذا النوع الأشخاص الذين يفرطون في التدخين أو الذين يستنشقون غبار المواد الأسمنتية حيث تؤدى هذه الأورام إلى مرض الانسكاب البلوري.
من أهم أعراض هذا المرض ضيق التنفس والسعال غير أن مدى الإحساس بضيق التنفس أو شدة السعال سيتوقف على كمية المياه وسرعة تجمعها وحالة الجهاز التنفسي قبل الإصابة بالمرض.
وتشخيص المرض يتم عادة عن طريق الفحص الاكلينيكى والأشعة العادية ولكن نظرًا للأسباب المتعددة للمرض يمكن اللجوء في بعض الحالات الى إجراء أبحاث وفحوصات متقدمة لمعرفة سبب وجود المياه.
أن علاج مرض الانسكاب البللورى ليس صعباً فإذا كانت هناك حالات التهاب رئوي أو مياه على الرئة فانه يمكن معالجتها بشكل حاسم ونهائي غير أن الصعوبات تكمن في بعض الحالات التي تعانى من أورام سرطانية سببت المرض خصوصاً إذا كانت هذه الأورام على الرئة نفسها.
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