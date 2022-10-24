شهر ربيع الثاني أو ما يسمى ربيع الآخر وهو الشهر الرابع في التقويم الهجري 1444، ويوجد مناسبة عظيمة وهي كسوف الشمس والتي تصادف 25 أكتوبر 2022، ويعني هذا الكسوف نهاية شهر هجري وبداية شهر آخر.

غرة ربيع الثاني 2022/1444

غرة ربيع الثاني 2022/1444 وهو الشهر الرابع في التقويم الهجري، والذي سوف يصادف يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022.

موعد شهر ربيع الثاني 2022

موعد غرة شهر ربيع الثاني 1444 هجرياً وفلكياً في السعودية والمغرب وأغلب الدول العربية، إن مراقبة هلال ربيع الثاني سوف تكون يوم الثلاثاء الموافق 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 أكتوبر 2022 وحسب الحسابات فإن أول أيام شهر ربيع الثاني سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022.

متى موعد أول ربيع الثاني 1444 في السعودية فلكياً؟

أول ربيع الثاني 1444 في السعودية فلكياً، يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 الموافق 1 ربيع الثاني 1444.

متى موعد أول ربيع الثاني 1444 في مصر فلكياً؟

أول ربيع الثاني 1444 في مصر فلكياً، يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 الموافق 1 ربيع الثاني 1444.

متى موعد أول ربيع الثاني 1444 في الجزائر فلكياً؟

أول ربيع الثاني 1444 في الجزائر فلكياً، يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 الموافق 1 ربيع الثاني 1444.

الأيام البيض لشهر ربيع الثاني 2022

صيام الأيام البيض لشهر ربيع الثاني يوم السبت 13 ربيع الثاني 1444 الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

صيام الأيام البيض لشهر ربيع الثاني يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1444 الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

صيام الأيام البيض لشهر ربيع الثاني يوم الإثنين 15 ربيع الثاني 1444 الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم

وذلك بسبب بياض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: "الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء".

وقد روي أن عائشة رضِيَ اللهُ عنها سُئِلَت: أكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالَت: نعَم، فقيل: مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ؟ قالتْ: لم يَكُن يُبالي مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يصومُ"؛ فلم تُحدِّدْ. صحيح مسلم

أدعية شهر ربيع الثاني 2022