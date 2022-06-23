الأيام البيض هي أيام محددة من كل شهر هجري يصوم فيه المسلم وذلك للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتكفير عن الذنوب والخطايا، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، واربع عشرة، وخمس عشرة.

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022 يوم الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022 يوم الأربعاء 13 يوليو/تموز 2022

الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022 يوم الخميس 14 يوليو/تموز 2022

فضل صيام الأيام البيض

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وهي الأيام البيض عدا شهر ذي الحجة لا يصوم الأيام البيض فيها لأنها تتوافق الأيام البيض مع أيام التشريق ولا يستحب الصيام فيها.

وجاء الحديث الشريف "صِيامُ ثلاثةٍ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صِيامُ الدَّهْرِ، وهِيَ أيامُ البِيضُ: صَبيحةُ ثلاثِ عَشْرَةَ ، وأربعِ عَشْرَةَ وخمسُ عَشْرَةَ".

سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم

سبب تسمية الأيام البيض بهذا الإسم الأيام الثلاثة البيض هي من الشهور العربية وتسمى بهذا الاسم بسبب بياض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: "الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء".

وقد روي أن عائشة رضِيَ اللهُ عنها سُئِلَت: أكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ؟ قالَت: نعَم، فقيل: مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ؟ قالتْ: لم يَكُن يُبالي مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يصومُ"؛ فلم تُحدِّدْ. صحيح مسلم

أدعية الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022

أدعية الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022، اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

أدعية الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022، اللهم يا حي يا قيوم، اسألك بجميع أسمائك الحسنى، وصفاتك العلا، أن تحفظ لي ابنتي، وترزقها من حيث تعلم، ومن حيث لا تعلم، وتوفقها إلى ما تحب وترضاه يارب العالمين.

إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم أرزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين.

اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

أدعية الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

أدعية الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

فضل الدعاء في الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022

فضل الدعاء في الأيام البيض لشهر ذي الحجة 2022 مستحب، والدعاء في الأيام البيض مستجاب، فللصائم دعوة لا ترد، ويكفينا قول الله عز وجل: "وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (البقرة: 186).

وإن الإصرار في الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في صحيح الإمام مسلم عن بعد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وإذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا"، حيث يفضل الاقتداء به وعدم الانقطاع عن الدعاء.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

دعاء رؤية هلال شهر ذي الحجة

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1443هـ