يوافق موعد الأيام البيض لشهر صفر وهو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 ويمتد 30 يوما لغاية 15 سبتمبر 2023، والأيام البيض هي الأيام التي تشهد اكتمال جرم القمر ليكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري.

موعد الأيام البيض لشهر صفر 1445

صيام الأيام البيض لشهر صفر يوم الثلاثاء 13 صفر 1445 الموافق 29 أغسطس 2023.

صيام الأيام البيض لشهر صفر يوم الأربعاء 14 صفر 1445 الموافق 30 اغسطس 2023.

صيام الأيام البيض لشهر صفر يوم الخميس 15 صفر 1445 الموافق 31 أغسطس 2023.

ما هي الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"، وعن أبي ذر قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».

لماذا سميت الايام البيض بهذا الاسم؟

سميت الأيام البيض بهذا الاسم وذلك لأنه لياليها بيضاء كالقمر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، وتحدد هذه الأيام بمعرفة بداية الشهر الهجري، إما برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق له ثلاثين يومًا.

فضل صيام الأيام البيض

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وهي الأيام البيض عدا شهر ذي الحجة لا يصوم الأيام البيض فيها لأنها تتوافق الأيام البيض مع أيام التشريق ولا يستحب الصيام فيها.

وجاء في الحديث الشريف "صِيامُ ثلاثةٍ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ صِيامُ الدَّهْرِ، وهِيَ أيامُ البِيضُ: صَبيحةُ ثلاثِ عَشْرَةَ، وأربعِ عَشْرَةَ وخمسُ عَشْرَةَ".

دعاء دخول شهر صفر

اللهم يا رب نسألك الخير والصلاح والفلاح والبركة والثواب وأن يثبت أقدامنا وترزقنا السعادة وراحة البال.

يارب يا الله أنك رحيم وغفور اللهم ارحمنا من عذاب القبر.. وسخر لنا من يوالينا الشهادة عند صعود الروح.

اللهم بحق هذه الأيام المفترجه أن ترزقنا راحة البال والطمأنينة.

يارب ثبت إيمانا على الإسلام ولا تستبدلنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم يا غفور يا رحيم.

اللهم بارك وصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام

يارب قنى شر وبلاء هذا الشهر واجعل فيه الخير والبركة

اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عن سيئاتنا وابعد عن شر الأيام.

يارب ارحمنى برحمتك وقني عذاب القبر وجهنم وكفر عن سيئاتنا

يارب أنك الشديد القوي يا عزيز اكفنى شر خلقك.

يارب ارزقنا التوفيق وراحة البال والعمل الصالح، اللهم يا رب قنى عذاب القبر وارحمنا برحمتك الواسعة.

اللهم اجبر خاطري وقني من شر هذا الشهر العظيم.

اللهم ارزقنا التوفيق وراحة البال والصلاح وحقق لنا كل الأماني وابعد عنا شر الأيام وخفايها.

أجمل دعاء دخول شهر صفر اللهم أعوذ بالله من شر الزمان وأهله.

يارب اللهم أعوذ بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك

اللهم لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارحمني وكفر عن سيئاتنا

اللهم أصرف عني شر شهر صفر

يارب اختم لنا خير هذا الشهر بالخير والبركة والرزق.

يارب في هذا الشهر المبارك بارك لي في صحتي وعافيتي ومدني بالعمر المديد

اللهم ارزقني السعادة وراحة البال وابعد عن شر هذا الشهر.

دعاء شهر صفر مكتوب

يارب لا تفجعنا فيما نحب وابعد عنا أي شر وخبث المحيطين بنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا.

يارب توكلت عليك وسلمت كل أمري إليك اللهم لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك فأغفر لنا وارحمنا.

اللهم ارزقنا أعلى درجات الصلاة والفلاح وثبتنا على الدين الإسلام ولا تأخذ أروحنا إلا وأنت راضي عنا يارب يا كريم يا عفو يا رحيم.

يارب ارزقني العلم الواسع الذي انفع به البشرية والصلاح والفلاح ويسر لي أمري وابعد عن شر النفوس.

يارب أنك مقلب القلوب ثبت قلبي على دين الإسلام

سبحان الله العلي العظيم ذو الجلال والإكرام اللهم اغفر لأموات المسلمين وكفر عن سيئاتهم، وارزقنا يا رب شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم.

اللهم لنا من لدنك رحمة وتوفنا ونحن على دين الإسلام.

اللهم نسألك الخير والصلاح والفلاح والبركة والثواب وأن يثبت أقدامنا وترزقنا السعادة وراحة البال.

يارب أنك رحيم وغفور اللهم ارحمنا من عذاب القبر وسخر لنا من يوالينا الشهادة عند صعود الروح.

اللهم ارزقنا التوفيق وراحة البال والصلاح وحقق لنا كل الأماني وابعد عنا شر الأيام وخفايها.

أدعية الأيام البيض