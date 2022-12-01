الأيورفيدا نصائح فعالة لصحة الأمعاء تحظى الأيورفيدا ، الطب الشعبي في الهند، باهتمام كبير على مستوى العالم. ولا يزال نظام فعالاً منذ 5000 عاماً. مع اقتراب فصل الشتاء، يأتي النظام الطبي التقليدي للأيورفيدا لإنقاذ العديد من الأشخاص من الاعراض المرضية الموسمية الشائعة، فيما يلي أفضل الطرق للعناية بصحة القناة الهضمية باستخدام علاجات الأيورفيدا.

الأيورفيدا نصائح فعالة لصحة الأمعاء

تناول الطعام حسب نوع جسمك أو دوشا

وفقًا لمبادئ الأيورفيدا ، كل شخص لديه ثلاث قوى طبيعية نشطة ، أو دوشاس - بيتا هي طاقة الهضم ، فاتا هي طاقة الحركة ، وكافا هي طاقة الترطيب. عندما تكون هذه الدوشا الثلاثة غير متوازنة ، يمكن أن تدمر صحتك وعافيتك. تستجيب كل دوشا لممارسات صحية مختلفة ، لذلك بمجرد أن تعرف دوشا الخاص بك ، يمكنك البدء في اتخاذ خيارات من أجل أمعاء أكثر سعادة!

الأيورفيدا نصائح فعالة لصحة الأمعاء

تناول الطعام الطازج كلما أمكن ذلك

"يجب أن يكون طعامنا مغذيًا وطازجًا – فهو مصدر لطاقة الحياة. الأغذية المصنعة ليست طازجة أو مغذية ولا تعطي السعادة لاجسادنا. أيضًا ، يعتبر الطعام القديم والبايت من الأطعمة التاماسية بطبيعته - مما يتسبب في مشاكل مثل بلادة الأمعاء بدلاً من الطعام الطازج ، وفقاً لخبراء الأيورفيدا.

الأيورفيدا نصائح فعالة لصحة الأمعاء

الأعشاب لنظافة الأمعاء

وفقاً للأيورفيدا فإن شرب السوائل قبل وأثناء وجبتك يخفف من إنزيمات الجهاز الهضمي ويخمد نيران الجهاز الهضمي. ومع ذلك ، بعد استقرار طعامك (حوالي 30 دقيقة) ، من الجيد شرب القليل من شاي الأعشاب مثل شاي الزنجبيل ، وشاي الكمون ، وشاي أجوين .



الأيورفيدا نصائح فعالة لصحة الأمعاء

ما هو علاج الانتفاخ في الأيورفيدا؟

فيما يلي بعض الاقتراحات التي يجب اتباعها ، وفقًا للأيورفيدا:

أدخل التوابل مثل الكركم ، والكمون ، وبذور الشمر ، والكزبرة ، والهينج (الحلتيت) في نظامك الغذائي.

اشرب شاي الزنجبيل أو الكمون مرة في اليوم.

تجنب المشروبات أو الأطعمة المثلجة.

لا تشرب الماء المثلج لأنه يبطئ من سرعة الهضم .

لا تتناول وجبة خفيفة إذا لم تكن جائعا.

الأيورفيدا نصائح فعالة لصحة الأمعاء

المشي والتمارين

تعزز التمارين الرياضية المناعة من خلال تعزيز قدرة الجسم على التحمل ومقاومة الأمراض. كما تساعد في إزالة النفايات وتداولها. تعزز التمارين الرياضية بانتظام إفراز الإندورفين ، مما يساعد على تقليل القلق وتعزيز صحتك العامة.

لضمان حصولك على أمعاء صحية ، يُنصح بزيادة نشاط التمثيل الغذائي في الجسم وممارسة 45-60 دقيقة من التمارين اليومية أو اليوجا.

وأخيرًا ، امنح نفسك وقت للراحة من التوتر والقلق ، وخذ قسطًا من النوم ، وتناول طعامًا صحيًا طازجاً ومطبوخاً في المنزل. أمعائنا هي العضو الوحيد في الجسم القادر على الشفاء وتجديد شبابه. إذا كنت مرتبكًا ولديك مخاوف بشأن صحتك ، فاستشر طبيب أيورفيدا.

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