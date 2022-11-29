5 أطعمة تسبب مشاكل قاتلة للحيوانات الأليفة من المهم جدًا الاعتناء بأصدقائنا الصغار الحيوانات الاليفة ، خاصةً صحتهم ونظامهم الغذائي. يجب أن يكون لديهم دائمًا طعام مناسب للحيوانات الأليفة حتى لا يصابوا باي أمراض. من المعتاد بين أصحاب الحيوانات الأليفة إطعام حيواناتهم قطع من الطعام الذي يأكلونه. حتى لو كان ذلك بدافع الحب ، فقد يكون ضارًا جدًا لصحة الحيوان الأليف لأن الطعام البشري يمكن أن يحتوي على مكونات يمكن أن تسبب له الضرر.

اذا كنت تملك حيواناً أليفاً فلا بد وانك تعرف بأن الحيوانات الاليفة لا يمكنها تناول هذه المأكولات لأنها يمكن أن تؤذيه، تابع معنا هذا المقال.

5 أطعمة تسبب مشاكل قاتلة للحيوانات الأليفة

الجلوتامين

الجهاز الهضمي للكلب غير مصمم لامتصاص العناصر التي أساسها القمح مثل الدقيق المكرر. يجب عليك إبقاء البسكويت المصنوع من القمح بعيدًا عن حيواناتك الأليفة لأنها قد تسبب الإسهال المستمر وفقدان الفرو الصحي ومشاكل أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، قد يصابون بمرض التهاب الأمعاء الدقيقة.

5 أطعمة تسبب مشاكل قاتلة للحيوانات الأليفة

السكر

تشمل السلع المنزلية النموذجية الأخرى التي تشكل خطورة على الكلاب المحليات الاصطناعية والسكر. يحتوي البسكويت على السكريات التي يمكن أن تسبب مرض السكري لدى الكلاب ، ومشاكل الوزن ، وحتى سوء صحة الأسنان. المُحلي الاصطناعي الآخر الموجود في زبدة الفول السوداني والذي يمكن أن يسبب فشل الكبد في الكلاب هو إكسيليتول. السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات الصديقة للحيوانات الأليفة آمنة للأكل لأن الكلاب تتطلب سكريات على شكل جلوكوز لإنتاج الطاقة. يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السكر إلى زيادة نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى التهاب فروة الرأس.

5 أطعمة تسبب مشاكل قاتلة للحيوانات الأليفة

الملح

يجب أن يحتوي النظام الغذائي الكامل والمتوازن للحيوانات الأليفة على نسبة ملح أقل من 1٪. يضيف المصنعون الملح إلى أغذية الحيوانات الأليفة من أجل النكهة ولتشجيع شرب المياه ، وبالتالي يوجد الملح في كثير من الأحيان بكميات مناسبة. يمكن أن يساهم استهلاك الملح بكثرة في ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى مثل سرطان المعدة والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

5 أطعمة تسبب مشاكل قاتلة للحيوانات الأليفة

الغذاء المعدل وراثيا

لا تستطيع الكلاب ، مثل البشر ، تجنب مخاطر المحاصيل المعدلة وراثيًا والمنتجات الغذائية. تسبب مبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات أضرارًا داخلية من خلال تلف الأعضاء. كما تحفز حساسية الجلد والحساسية الغذائية وضعف جهاز المناعة والضعف الإدراكي. اختر طعامًا للكلاب يدعي أنه غير معدّل وراثيًا، وقم بزيارة الطبيب البيطري.

5 أطعمة تسبب مشاكل قاتلة للحيوانات الأليفة

الزيت النباتي

تشكل زيوت الذرة وفول الصويا غالبية الزيوت النباتية. إذا تمت إضافته إلى أغذية الحيوانات الأليفة المصنعة بشكل زائد ، فقد يكون ذلك محفزًا للالتهاب. يمكن أن يؤذي ذلك الى التهاب مفاصل الكلاب ، ويزيد من آلام الورك والمفاصل ، ويسبب التهاب المفاصل. من ناحية أخرى ، لا بأس من تناول دقيق الذرة ودقيق الصويا للكلاب.

وأخيراً يجب على مالكي الحيوانات الأليفة أن يضعوا في اعتبارهم أن طعام الإنسان ليس مثل طعام الكلاب. تعد أجهزتنا الهضمية أكثر تعقيدًا من تلك الموجودة في الكلاب ، وقد لا يعتبر إطعامهم الطعام الذي نحضره في المنزل وجبة متوازنة وكاملة. بصرف النظر عن أحماض أوميغا الدهنية ، تتطلب الكلاب مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي لا تستطيع إنتاجها بمفردها. نتيجةً لذلك ، يجب عليك اختيار الغذاء المناسب لكلبك لضمان حيوان أليف صحي وحيوي وسعيد.

من المأكولات الأخرى التي يحظر إعطائها للحيوانات الأليفة الكحول، الأفوكادو، الشوكولاتة والقهوة والكافيين، الحمضيات، زيت جوز الهند وجوز الهند، العنب والزبيب، مكسرات المكاديميا.

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