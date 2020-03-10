الإمساك الشديد: الأسباب، طرق العلاج

الإمساك الشديد يعد من الأمراض المنتشرة حول العالم، والشعور بالإمساك يعني أن حركات الأمعاء لديك صعبة، وعلى الرغم من أنها ليست خطيرة في العادة، إلا أنها يمكن أن تستمر لديك لعدة أشهر، وظهور ما يسمى الإمساك الشديد.

أسباب الإمساك الشديد

هناك العديد من الأسباب المختلفة للإمساك الشديد ومنها:

1- إمساك بسبب الأمراض، ومن هذه الحالات:

- أمراض في القولون: على سبيل المثال، سرطان القولون، تضيق القولون.

- بعض الحالات الطبية: مثل مرض السكري و اضطرابات الغدة الدرقية، مرض باركنسون، أو الحمل.

- بسبب الأدوية: مثل أدوية الضغط (حاصرات قنوات الكالسيوم)، الأدوية المضادة للنوبات ومضادات التشنج.

- أمراض الأمعاء: قد تؤدي أمراض الأمعاء الأكثر خطورة أو الاضطراب الهيكلي إلى بداية الإمساك.

2- يشار إلى الإمساك المزمن الذي لا يرجع إلى أسباب مرضية إلى الإمساك الوظيفي، ومن حالاته:

- الإمساك البطيء: يكون مرور البراز عبر القولون أبطأ من المعتاد.

- اضطرابات الإخلاء: وتشمل الاضطرابات الوراثية التي يمكن أن تسبب الإمساك الشديد مثل، تدلي المستقيم، والانسداد المستقيمي، تنسيق غير فعال لعضلة - الحوض أو البطن أو العضلة الشرجية.

علاج الامساك الشديد

- نظام غذائي غني بالألياف أو مكملات الألياف، مثل سيلليوم، وخاصة لأشكال الإمساك الأكثر اعتدالا، وتساعد الألياف في تسهيل مرور البراز وتحسين حركات الأمعاء.

- زيادة تناول السوائل والتمارين الرياضية ولكن قد يكون لها فعالية محدودة، في الإمساك المزمن.

- عادة ما تكون هناك حاجة للأدوية، يمكن للملينات التي لا تستلزم وصفة طبية زيادة وتيرة البراز وتخفيف البراز الصلب.

- استخدام منشط وهو منشط قناة الكالسيوم الذي يعمل على إفراز سائل في تجويف الأمعاء وتسريع وقت العبور من البراز من خلال الأمعاء، وبالتالي يحسن أعراض الإمساك.

- في حالات التغوط اللا إرادي، يعد الارتجاع البيولوجي هو العلاج الأكثر فعالية، حيث يدرج المعالج الفيزيائي أنبوبًا صغيرًا في المستقيم، يقيس توتر العضلات، أثناء ممارسة التمارين.

- يمكن للالة أن تخبرك عندما تكون مسترخياً وعندما تشد عضلاتك، هذا يمكن أن يساعدك على تعلم كيفية الاسترخاء عندما تحتاج إلى تمرير البراز.

- في حالة تدلي المستقيم، يفضل عمل الجراحة.

ما هي العوامل المؤدية إلي الإمساك المزمن؟

عدم وجود ماء كافي في البراز، وذلك إما لعدم شرب الماء بشكل كاف أو مكوث البراز في الأمعاء الغليظة لفترة طويلة الأمر الذي يؤدي إلي خسارة البراز للماء ومن ثم تحوله إلي براز قاسي، في حين يعتبر السبب الثاني للإمساك عدم توافر العناصر الغذائية الضرورية واللازمة لتخزين الماء داخل الأمعاء. ومن ناحية أخري يمكن أن يؤدي ضعف حركة الأمعاء أو توقفها عن العمل إلى الإمساك.

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