الإمساك عند الأطفال حديثي الولادة.. أسبابه وطرق علاجه!

تعتبر عملية الإخراج هي العملية المرادفة للتغذية ولذلك فن المتوقع أن يبلل المولود الحديث الولادة حفاضه من 6- 8 مرات يومياَ، وغير ذلك في حال كان أقل أو أكثر فهو يكون غير طبيعياَ، ويعاني غالبية الرضع حديثوا الولادة من الإمساك أي قلة عدد مرات الإخراج، ويعزى ذلك إلى حليب الأم، وفي هذا المثال نستعرض لكم الأسباب والأعراض وطرق العلاج:

إمساك المولود:

يصاب حوالي 30% من المواليد الجدد بالإمساك.

يحدث الإمساك عند حديثي الولادة الذين يحصلون على رضاعة صناعية أكثر من الرضع الذين يرضعون من الأم بسبب الفرق في تركيب الحليب.

ليس هناك سبباً محدداً لحدوث الإمساك عند المواليد ما لم يكن صحياً ويرتبط بعرض آخر.

ينتج عن الإمساك الغازات وانتفاخ البطن ويصبح المولود شديد البكاء ولذلك فهو مشكلة تعاني منها الأم.

أعراض الإمساك عند المولود:

قلة عدد مرات التبرز عن المعتاد.

البكاء المستمر.

يقوس ظهره وينحني للأمام.

يكون برازه صلباً.

علاج إمساك الرضيع بالمنزل:

يجب أن توقف الأم الحليب الصناعي فوراَ.

على الأم أن تقوم بتدليك بطن المولود بزيت دافئ في اتجاه عقارب الساعة

قومي بدفع ركبتي الطفل وأنتي تمسكين بهما بلطف باتجاه الجزء العلوي من جسمه " الصدر" فهذا من شأنه تنشيط حركة الأمعاء.

قومي بتمرين ساقي المولود مثل ركوب الدراجة وبخفة ولطف، وتذكري أن جسمه لا زال طرياَ.

الأسباب المرضية لحدوث الإمساك عند حديثي الولادة:

انسداد القولون.

انسداد الأمعاء أو وجود التهاب فيها.

وجود تشوه تشريحي بفتحة الشرج.

إصابة المولود بالبواسير.

ضيق الأمعاء الخلقي.

وجود ورم في الأمعاء الغليظة.

متى يجب اللجوء للطبيب في حال إمساك حديث الولادة؟

في حال تأخر التبرز لأكثر من ثلاث مرات.

بكاء شديد عند التبرز.

حدوث القيء مع الإمساك.

بطء نمو المولود.

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