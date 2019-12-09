بدلًا من الحبوب اليومية.. ابتكار وسيلة شهرية لمنع الحمل

تعتبر حبوب منع الحمل من أكثر وسائل تنظيم الحمل شيوعًا بين النساء، إلا أنها بدأت تُثير شكوكًا حول فاعليتها ومخاطرها الصحية.

وتشير دراسة جديدة إلى أن النساء قد يتخلصن أخيرًا من حبوب منع الحمل اليومية مقابل أخرى يتم تناولها مرة كل شهر، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) حبة جديدة تطلق ببطء دواء لمنع الحمل على مدار 29 يومًا، وتم اختبارها بفاعلية على الخنازير.

ويعتمد التصميم المبتكر للوسيلة الجديدة، على كبسولة تنتشر ببطء داخل المعدة.

وتعتبر الجرعات المفقودة من الحبوب اليومية عامل خطر يسبب الحمل غير المقصود، وهو أحد الشواغل الصحية العامة التي يقول معظم الخبراء إنه من الأفضل مكافحتها من خلال تبني وسائل منع الحمل الطويلة المفعول.

ويدافع اختصاصيو صحة المرأة عن الوسائل طويلة المفعول لتحديد النسل مثل الأجهزة الرحمية (اللولب) وغيرها؛ لأن لديها معدلات فشل أقل من العوازل الطبية أو حبوب منع الحمل اليومية.

وتلقت وسائل منع الحمل طويلة المفعول، شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، لكن النساء اللاتي يستخدمنها ما زلن أقلية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أميا كيرتاني، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "حتى مع توفر كل هذه الأجهزة الطويلة المفعول، هناك مجموعة معينة من النساء يفضلن تناول الأدوية عن طريق الفم بدلاً من الأجهزة المزروعة داخل الرحم".

وأضافت: "بالنسبة لهؤلاء المرضى، فإن شيئًا كهذا سيكون مفيدًا للغاية."

واستحوذ تطوير حبة بديلة للحبوب اليومية، على اهتمام مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي ضخت 13 مليون دولار لتطوير حبة طويلة المفعول.

وواجه الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مجموعة من التحديات تمثلت في الحفاظ على الكبسولة سليمة لفترة كافية في المعدة دون أن تتأثر بحمض المعدة.

وفي التجارب الأولى، تحللت الكبسولات بعد مرور أسبوعين، ثم عاد الباحثون لصناعة حبة مختلفة باستخدام مادة البولي يوريثان - وهي مادة تشبه المطاط - على شكل نجمة.

ولاقت هذه الحبوب نجاحًا؛ حيث تمكن الباحثون من حماية الدواء من البيئة القاسية للمعدة، وتحملت البقاء شهرًا كاملاً داخل الجهاز الهضمي.

وليس من الواضح نوع الوسيلة المستخدمة بالضبط أو ما إذا كانت تُشبه أي شيء موجود بالفعل في السوق، لكن الباحثين يستهدفون إجراء تجارب بشرية قريباً.

وقالت الدكتورة كيرتاني: "إن إصدار نسخة شهرية من عقار منع الحمل يمكن أن يكون له تأثير هائل على الصحة العالمية".

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