الإيجابية السامة أو الإيجابية المفرطة وتأثيرها على صحتك ينصح علم النفس الناس بالتفكير الإيجابي لأنه يمكن أن يكون مفيدًا وصحيًا. كما انه يساعدنا على الشعور بتحسن وسعادة أكبر. ومع ذلك، فإن إجبار أنفسنا على أن نكون إيجابيين طوال الوقت يمكن أن يصبح مشكلة. نحن في النهاية بشر، لدينا بمجموعة واسعة من المشاعر المختلفة. لذلك من المستحيل أن تجبر نفسك على الشعور بالسعادة طوال الوقت خصوصاً عندما تكون الحياة نفسها ليست كذلك.

الإيجابية السامة أو الإيجابية المفرطة وتأثيرها على صحتك

ما هي الإيجابية السامة وفقاً لعلماء النفس؟

الإيجابية السامة هي عندما يعتقد الشخص أن الإيجابية هي الحل الوحيد لعيش الحياة، وهذا يعني فرض المشاعر الإيجابية على أنفسنا ونبذ المشاعر المتباينة التي تعتبر سلبية. ولكن في الواقع، يمكن أن يؤدي التمسك الشديد بالإيجابية إلى الحاق الضرر بصحتنا العقلية. وبأنفسنا ومحيطنا.

التربية الخاطئة: مشاعر العار والذنب

منذ الصغر، تعلمنا أن هناك مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية. بكملة أخرى، كانت مشاعرنا محصورة بين "الصواب" و "الخطأ". لذلك عندما كنا نواجه أي موقف سلبي، كنا نقف عنده ولا نعرف كيف نتصرف. كما كنا نشعر بالذنب عند اختبار المشاعر السلبية الأخرى مثل الغضب أو الغيرة أو الشهوة، والأسوأ من ذلك هو شعورنا بالعار أو الخجل من هذه المشاعر؟ وكأنها لا تنتمي لنا. ولكن بدلاً من ذلك، ما يمكننا فعله هو أن نكون واقعيين مع هذه العواطف ونسمح لأنفسنا باختبارها بشكل طبيعي، وعندها فقط يمكننا إيجاد طرق صحية للشعور بالتعافي.

التجربة والنمو النفسي

هل تذكر ما قالته إليانور والدورف في Gossip Girl ، "عليك أن تسمح لنفسك بأن تكون ضعيفًا لكي تصبح أقوى". وبالمثل ، حتى تصبح أفضل وأكثر حكمة ، يجب أن تختبر بعض لحظات الألم وعدم الراحة. إذا كنا نجبر أنفسنا دائماً على أن نكون في حالة ذهنية مثالية معظم الوقت ، فمن الواضح أننا لن نكون قادرين على اختبار أي نمو أو تحسن في ذاتنا.

ارتداء قناع مزيف

للأسف، تجبرنا الإيجابية السامة على ارتداء قناع مزيف يخفي حقيقة مشاعرنا، مثلاً قد تضطر إلى رسم ابتسامة عريضة على وجهك في موقف تشعر فيه بالرغبة في البكاء. كما أن الاعتقاد بأنك يجب أن تنظر إلى الجانب المشرق حتى لو لم تجد ضوءاً ساطعاً في المكان. وأن تكون دائماً في مزاج جيد حتى لو كان ذلك مرهقًا. كلها اعتقادات خاطئة وغير صحية، ويمكن أن تؤدي إلى التقليل من شأن واقعك أو إنكاره.

قمع العواطف

كلما أجبرت نفسك على أن تكون سعيدًا دائمًا ، كلما زادت نسبة قمع المشاعر لديك. وبالتالي كلما قمعت هذه المشاعر، كلما تراكمت بمرور الوقت، حتى يأتي وقت وتنفجر فيه. التحمل والقمع لفترة طويلة جدًا من الوقت ، قد يتحول أيضًا إلى مرض عقلي. لذا ، بدلاً من ذلك ، من مصلحتنا الاهتمام بمشاعرنا والتعامل معها بدلاً من محاولة كبتها وقمعها.

إبطال المشاعر

يقال أن استخدام عبارات مثل "الأشخاص الآخرون يعانون من الوضع أسوأ" أو "عد البركات في حياتك ولا تنظر الى المواقف السيئة،" ترفع المعنويات ، لكنها في أغلب الأحيان تبطل عواطفنا وصراعاتنا. عندما تخبر نفسك أن مشاعرك ليست مهمة بما فيه الكفاية أو أن مشاكلك ليست كبيرة بما يكفي ، فأنت ترفض خوض اختبار المشاعر السلبية تمامًا والتي من شأنها أن تحسن نظرتك الى تجربتك.

الإيجابية السامة أو الإيجابية المفرطة وتأثيرها على صحتك

الخلاصة

قد تتساءل الآن ماذا يجب أن أفعل؟ هل أبقى في مزاج سيء باستمرار! كلا، الإيجابية السامة لا تعني بالضرورة أن تحيط نفسك بمزاج سيء. بل تعني ببساطة التحقق من صحة وقبول أي عاطفة تشعر بها ، من السعادة إلى الحزن. عند تقوم بذلك، ستجد أنه من الأسهل معالجتها ثم تركها تمضي في حالها. كما يقول المثل الشهير، "اشعر بالمشاعر ولكن لا تصبح العاطفة نفسها". أيضًا ، بدلاً من تشتيت انتباهك أو قمع مشاعرك ، يمكنك التعامل معها بطريقة صحية مثل التحدث إلى صديق أو الاستماع إلى الأغاني.

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