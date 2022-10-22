طبيب البوابة: 5 طرق بسيطة لتطهير هالتك هل يبدو هذا السيناريو مألوفًا لديك. أصبحت تمرض أكثر وتشعر بالغضب أكثر وينتهي بك الأمر طوال الوقت وأنت غير قادر على النوم بشكل صحيح وبغض النظر عما تفعله ، يبدو أن جسمك وعقلك في حالة إرهاق دائم. إذا بدا أنك تعاني من جميع العلامات والأعراض المذكورة أعلاه ، فربما حان الوقت لتنظيف الهالة المحيطة بك.

طبيب البوابة: 5 طرق بسيطة لتطهير هالتك

ما هي الهالة؟

هالتك هي مجال الطاقة الذي يحيط بجسمك. يعمل كمجال مغناطيسي للطاقة يلتقط المشاعر والصحة والحطام النفسي والظروف من حولك. يمكن أن تتعرض هالتك للإجهاد أثناء تبادل الطاقات مع من حولك ، وهذا هو بالضبط سبب حاجتك لتنظيف مجال الهالة من وقت لآخر.

طبيب البوابة: 5 طرق بسيطة لتطهير هالتك

ماذا يحدث عندما تكون هالتك ضعيفة أو متوترة

تتأثر الهالة بشدة بالمواقف والأشخاص الذين تتفاعل معهم. نظرًا لأنك تتبادل الطاقات باستمرار مع الأشخاص من حولك ، فمن الشائع أن يضعف مجال الطاقة لديك بسبب الحطام النفسي المزدحم أو حتى التقاط المشاعر السلبية وطاقة الآخرين.

نتيجة لذلك ، قد تشعر بالتوتر والقلق والغضب والخمول ونفاد الصبر وحتى تطور نظرة سلبية تجاه العالم. قد يتعرض جهازك المناعي أيضًا للضعف، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

لحسن الحظ ، يمكنك تنظيف هالتك وأنت مرتاح في منزلك ، كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من الممارسة. بمجرد أن تبدأ في تطهير هالتك، ستختبر اختلافًا جذريًا في الطريقة التي تشعر بها وستعيد عقلك وجسمك إلى السلام.

طبيب البوابة: 5 طرق بسيطة لتطهير هالتك

فيما يلي خمس طرق يمكنك من خلالها تنظيف هالتك في المنزل:

خذ حمامًا أو دشًا لتنظيف الهالة

هناك سبب يجعلك تشعر بالانتعاش والإلهام بشكل لا يصدق بعد الاستحمام. حمام تطهير الهالة هو عملية استحمام مختلفة حيث تستخدم الأملاح والزيوت الأساسية والأعشاب العلاجية لتنظيف مجال الطاقة لديك.

املأ حوض الاستحمام وأضف بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت اللافندر الأساسي وكوبًا من ملح البحر في الهيمالايا. يمكنك أيضًا إضافة خشب الصندل والمريمية والورد لتعزيز تأثير التطهير.

يمكنك البدء بنقع نفسك في الحمام لمدة 10 دقائق على الأقل. بدلاً من ذلك ، إذا كنت تستحم ، تخيل أن الهالة الخاصة بك يتم إصلاحها وشفائها بينما يسقط الماء على جسمك. تخيل أن السلبية تخرج من جسمك بينما يبدأ الماء في التصريف. تخيل أيضًا أن الطاقة الإلهية تتدفق من خلالك وأنت تنظف جسمك بالكامل وتتخيل ضوءًا أبيض فقاعيًا يحيط بك. تأكد من التخلص من الأعشاب والزهور بعد كل استخدام. صفي المياه المالحة المتبقية.

الميرامية

واحدة من أقدم ممارسات تطهير الهالات هي استعمال المرامية البيضاء المجففة. قم بحرق الأعشاب واستخدام الدخان المتصاعد منها لتطهير الهالة. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام أي من الأعشاب بما في ذلك المرامية والزعتر وخشب الأرز. للقيام بذلك ، أشعل حزمة الأعشاب مثل عود البخور وقم بتمرير الدخان برفق على كل جزء من جسمك.

السير تحت المطر

واحدة من أسهل الطرق لتنظيف هالتك هي المشي تحت المطر. اخرج عندما تمطر بلطف وأغلق عينيك وأنت تترك قطرات المطر تنقع تمامًا. تخيل أن كل السلبية والسمية تتلاشى مع المطر. يمكنك أيضًا السباحة في بحيرة للحصول على تأثير مماثل على هالتك. ومع ذلك ، اجعلها نقطة لتجنب هذه العملية عندما يكون المطر مصحوبًا بالعواصف الرعدية.

تمشيط الهالة

اغسل وجفف يديك مسبقًا للقيام بتمرين تنظيف الهالة القوي هذا. ابحث عن مكان هادئ في راحة منزلك وتخيل هالتك. أغمض عينيك وابدأ في تمشيط المساحة من حولك بيديك. ابدأ بأعلى رأسك وقم بتمشيط المساحة من حولك وانتقل إلى أصابع القدم. من المهم أن تتخيل باستمرار أن الهالة يتم تنظيفها في كل مرة تمشط فيها مساحتك.

التأمل والتأكيدات الإيجابية

إنها واحدة من أكثر الطرق فعالية لتطهير الهالة. اجلس في مكان هادئ وتخيل نفسك محاطًا بضوء أبيض ساطع. أغمض عينيك وابدأ بترديد المانترا والتأكيدات الإيجابية التي تشعر بالراحة معها. كرر المانترا عدة مرات كما تريد حتى الوقت الذي تشعر فيه بالرسالة تهتز في جسدك. افعل هذا يوميًا لتقوية مجال الطاقة لديك.

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