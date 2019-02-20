تعرف على مميزات برج الحوت

من مميزات برج الحوت مصدر العاطفة الدائمة، طيب القلب

يعدّ برج الحوت آخر الأبراج السماوية في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 فبراير إلى 20 مارس، وتكون فيه عند أواخر الشتاء، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه سمّي بهذا الاسم بسبب وجود كوكبة الحوت في موقعه قديماً، وفي هذا المقال سنعرفكم على صفات برج الحوت.

في هذا المقال نقدم لكم أبرز مميزات برج الحوت:

- يرمز برج الحوت إلى الحب والجمال والجاذبية الساحرة

- باحث دائم عن الإستمتاع بملذات الحياة

- مصدر العاطفة الدائمة، طيب القلب

- معطاء وسخي لأبعد الحدود كريم يسعى لإسعاد المحيطين به بكل الأشكال

- فنان بطبعه

- موهوب

- كاتم لأسرار الجميع

- يأمن له كل من يعرفه

- حالم وذو خيال واسع ومزاج متفرد

- ناجح في عمله

- محظوظ بمساعدة المحيطين له في بداياته

- عطوف

- عاشق دائم

- يبذل ما في وسعه لإسعاد شريك حياته

- حبيباً كان أو زوجاً .

- البحر عشقه الأول والأخير يحب السباحة وممارسة الرياضة

- أمواله وفيرة

- رزقه ياتيه بلا تعب ، لأنه ناجح في عمله

- محظوظ في اقتناص الفرص التي تنقله من نجاح إلى نجاح

- محسود من الدائرة الضيقة له من أهله إخوانه أكثر منه من أصدقائه ومعارفه

- جاذبيته تجعله محبباً لدى الجميع خصوصاً وأنه يجمع معها اللباقة والعبارات البراقة القريبة إلى القلب .

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