حلبة مرسى ياس تحتفي بيوم المرأة الإماراتية بتنظيم بطولة كارتينج حصرية بالسيدات‎‎

بيان صحفي

احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية ودورها الريادي في مختلف المجالات، توجه حلبة مرسى ياس الدعوة لهاويات السرعة ورياضة المحركات للمشاركة في منافسات كأس الفراشة للكارتينج، الذي تقام فعالياته على مسار ياس كارت زون المدعومة من أدنوك مساء يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس، وتختتم بتتويج أسرع متسابقة.

وتشجع حلبة مرسى ياس هاويات السباقات من عمر 13 عامًا فما فوق، سواء كن من صاحبات الخبرة في سباقات الكارتينج أو من المبتدئات، على المبادرة بالمشاركة في منافسات هذه البطولة الجديدة الحماسية واختبار أجواء السباقات الممتعة على مسار ياس كارت زون المجدد حديثًا بطوله البالغ كيلومترًا واحدًا، حيث يمكن لهن الانطلاق على المسار المميز بمنعطفاته المشوقة لفرصة التتويج بلقب البطولة.

وتنظم منافسات البطولة على شكل سباق من ثلاث مراحل، تنطلق فعالياته مع الحصة الـتأهيلية التي تحدد ترتيب الانطلاق للسباق الأول، ليقام بعد ذلك سباقان يتكون كل منهما من 12 لفة، ليتم منح السائقات نقاطًا بحسب ترتيب الوصول على خط النهاية. وتجمع نقاط السباقين لتصعد المتسابقات الثلاث صاحبات أعلى رصيد من النقاط إلى منصة التتويج، كما يحصلن على جوائز.

وحرصًا على صحة وسلامة المشاركات والضيوف، وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية، يمكن فقط للحاصلين على جرعتي تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 الدخول إلى موقع الحلبة، وإبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، ويسري ذلك على جميع الدوار ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

تفتح البطولة باب المشاركة أمام الراغبات بحسب أولوية الوصول، للمشاركة وحجز موقع، يرجى التواصل على الرقم 800 YAS (927)

نبذة عن حلبة مرسى ياس

تعتبر حلبة مرسى ياس الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي أهم منشأة رياضية ترفيهية متعددة الاستخدامات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنوياً عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وبالإضافة إلى جدولها الحافل بالعديد من الأحداث الرياضية وفعاليات رياضة السيارات المخصصة للمحترفين والهواة مثل سباقات الدراج وأمسيات القيادة.

تعتبر حلبة مرسى ياس أيضاً مقراً إقليمياً مفضلاً لإقامة العديد من المناسبات والفعاليات الترفيهية والمجتمعية، والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية لما تتمتع به من تجهيزات ومنشآت عصرية. كما يمكن لزائري الحلبة أيضاً تجربة مهاراتهم واختبار شعور الحماس والإثارة باحتراف بقيادة عربات الكارتنيج، أو حتى قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة 200 كلم/الساعة على مسار سباقات الفورمولا 1، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة قيادة المتسابقين المحترفين من مدرسة ياس لسباقات السيارات. وللباحثين عن ممارسة الرياضة في بيئة آمنة يمكنهم الانضمام إلى فعالية "تدرّب في ياس" أو مقابلة الأصدقاء وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمرطبات في ملتقى ياس، مؤكدة مكانتها الرائدة باعتبارها ملتقى الابطال.

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