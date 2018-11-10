ما هي فوائد الاستحمام في الصباح؟

هل تفضلين الاستحمام في المساء أم الصباح؟ وفقا للبعض يساعد الحمام المسائي على الاسترخاء وجلب النعاس كما يساعد الفتيات بشكل خاص على تصفيف الشعر والاستعداد للصباح بشكل افضل. ولكن من الأفضل من الناحية الصحية؟

أكدت الدّراسات، أن الاستحمام صباحاً هو أفضل للصحة لما لديه من فوائد منها:

تحسين الدّورة الدّموية: يعتبر الاستحمام صباحاً من أهم العادات اليومية التي تحسّن الدّورة الدّمويّة ما يخفف من خطر ارتفاع ضغط الدّم وتصلب الشرايين، ويساعد على تجديد خلايا الجلد وتضميد الجراح في الجسم بشكل أسرع، هذا غير أنه يعمل على التحكّم بالتّوتّر وتشنجات العضلات.

تقوية المناعة: يعزز الاستحمام صباحاً عملية إفراز الدّم الأبيض الذي يلعب دوراً أساسياً في تقوية المناعة وحماية الجسم من الفيروسات والأمراض. هذا غير أن التعرض للمياه الدافئة لاسيما عند الصّباح تساعد الجسم على التخلّص من البلغم المتراكم وبالتالي الشّفاء سريعاً من الرّشح والسّعال.

الشعور بالنشاط: بفضل قدرة الحمام الصّباحي على تحسين الدّورة الدّمويّة لذلك يعتبر من أهم الخطوات الفعالة لطرد النّعاس الصّباحي والشّعور بالنّشاط للبدء بيوم منتعش ومفعم بالحيوية. هذا غير أنه يعدّل دقات القلب لاسيما للذين يشعرون بالتعب الدائم جراء تسارع النبض الناتج عن التوتر وقلة النوم والتّعب.

تخفيف الشعور بالاكتئاب: يساعد الاستحمام الصّباحي في تفتيح شرايين الجسم ما يوصل كمية أكبر من الأوكسيجين الى الأعضاء وبالتالي يخفف من الشّعور بالاكتئاب الصّباحي المزمن. تنصحك ياسمينة أيضاً في حال المعاناة من الاكتئاب باختيار المياه الباردة بل السّاخنة فهي تهدّىء العقل وتساعد على استرخاء العضلات.