وصفات طبيعية تساعد على زيادة الاسترخاء

التعرض للضغوط اليومية سوءا في البيت أو العمل يمكن أن يسبب الإجهاد الشديد والتعب والاكتئاب احيانًا وهذا بدوره يؤثر على دورة النوم الطبيعية مما يؤدي إلى عدم الحصول على نوم هادئ ومتواصل ليلًا.

لهذا جئنا اليكِ ببعض الوصفات الطبيعية المكونة من الأعشاب الطبيعية والخضراوات المفيدة والتي تساعد على زيادة الاسترخاء والحصول على نوم مريح لساعات طويلة.

-البابونج:

يعتبر البابونج من أهم الأعشاب الطبيعية التي تعمل على ارتخاء العضلات وهو يساعد بشكل كبير في التخلص من الإجهاد والتعب والإرهاق، هذا بالإضافة الى قدرته في تيسير عملية الهضم والتخلص من الآلام والتشنجات في الجهاز الهضمي، وللبابونج الكثير من الفوائد الأخرى فهو علاج قوي لشفاء الجروح والتئامها سريعا كما يعمل على تخفيف أعراض نزلات البرد والالتهابات المختلفة، ينصح بشرب شاي البابونج باستمرار للحصول على الاسترخاء والراحة كما يمكن إضافة القليل من النحل إليه، ويمكن ايضًا إضافة البابونج إلى ماء الاستحمام والجلوس فيه لبعض الوقت.

-الكرفس:

ينصح كثيرًا من قبل الخبراء وأطباء التغذية ان يتناول كل فرد الكرفس بكميات كبيرة خاصة في الليل فهو فعال في ارتخاء العضلات ويساعد كثيرًا في الحصول على نوم هادئ ومريح لساعات طويلة، فهو يقوم بفعل الأدوية المهدئة والمنومة ويمكن إضافته الى الوجبات وأنواع السلطة المختلفة أو الشوربة خاصة في وجبة العشاء، كما يمكن تناوله نيئًا مع أنواع الجبن المختلفة للحصول على وجبه خفيفة قبل النوم لمزيد من الراحة.

-نبات الناردين:

عليكِ بتناول الناردين للحصول على الاسترخاء التام والنوم بشكل طبيعي وهادئ، ولقد أثبتت الدراسات الحديثة أن نبات الناردين له أهمية كبيرة في تخفيف الأرق والشد العصبي ويعمل على ارتخاء العضلات ويساعد على النوم بسهولة، وأصبح الناردين يباع في الصيدليات في شكل حبوب وكبسولات مهدئة كما يمكن عمل مشروب سائل منه وتناوله قبل النوم.

-عشبه اليانسون:

عرف الينسون منذ قديم الزمان بقدرته على منح الجسم الراحة والتخلص من الضغط النفسي والعصبي كما أنه يعمل على علاج الكثير من المشكلات الصحية التي تواجه الفرد باستمرار، ولقد ثبت أن تناول كوب واحد من شاي الينسون يمد الجسم بالكثير من الراحة والاسترخاء كما يمنح الفرد نوم هادئ ومريح، يمكن إضافة الينسون إلى كوب الحليب للاستمتاع بمذاق رائع والحصول على فوائد متعددة كما يمكن إضافة ملعقة من العسل الطبيعي إلى هذا المشروب كما يفعل الألمان والروس.

-عشبه اللافندر:

يعمل الافندر على التحكم في إفراز هرمون التوتر الذي يقوم الجسم بإفرازه بسبب الخوف والأرق، كما انه يعتبر علاج فعال للتخلص من التوتر العصبي ويساعد في استرخاء الأعصاب والعضلات كما يريح الجهاز التنفسي ويساعد في التخلص من التشنجات ويمنحكِ نوم هادئ وسريع، يمكن تناول ملعقة من مغلي اللافندر قبل النوم أو استنشاق زيت اللافندر.