3 نصائح للاعتناء بالبشرة الدهنية في الشتاء
يجب أن تختاري كريما للشمس، يكون مناسبا للبشرة الدهنية (shutterstock.com)
يظن البعض أن البشرة الدهنية، غير معرضة للجفاف، أو لأي من مشكلات الشتاء، التي تتعرض لها الأنواع الأخرى من بشرة النساء، لكن هذا خطأ كبير، فالبشرة الدهنية تعاني مثل غيرها من أضرار فصل الشتاء.
ونقدم في هذه السطور، 3 نصائح أساسية للحفاظ على البشرة الدهنية في الشتاء، على النحو التالي:
ـ النصيحة الأولى:
استعملي جل الصبار، أو كما يطلق عليه “ألوفيرا”، مع إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، وذلك بتطبيقه يوميا، قبل النوم، على البشرة والرقبة.
ـ النصيحة الثانية:
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يجب أن تختاري كريما للشمس، يكون مناسبا للبشرة الدهنية، ولا يحتوي على زيوت، ولا تقل معدل حمايته عن 30 SPF.
ـ النصيحة الثالثة:
يجب أن تقومي باختيار تونر للبشرة الدهنية، يكون لطيفا حتى تطبقيه بعد غسل البشرة، في الصباح والمساء، للتخلص من الأدران والدهون المتراكمة، التي قد تسبب ضررا للبشرة.
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