3 نصائح للاعتناء بالبشرة الدهنية في الشتاء

يظن البعض أن البشرة الدهنية، غير معرضة للجفاف، أو لأي من مشكلات الشتاء، التي تتعرض لها الأنواع الأخرى من بشرة النساء، لكن هذا خطأ كبير، فالبشرة الدهنية تعاني مثل غيرها من أضرار فصل الشتاء.

ونقدم في هذه السطور، 3 نصائح أساسية للحفاظ على البشرة الدهنية في الشتاء، على النحو التالي:

ـ النصيحة الأولى:

استعملي جل الصبار، أو كما يطلق عليه “ألوفيرا”، مع إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، وذلك بتطبيقه يوميا، قبل النوم، على البشرة والرقبة.