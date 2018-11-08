وصفة الأفوكادو للعناية بالشعر في فصل الشتاء

الشعر هو جزءٌ لا يتجزأ من بنية البشرة، ويتغيّر أيضًا مع مرور الوقت مثل الجلد، وكل امرأة ترغب بالحصول على شعرٍ صحي وحريري، لذا يجب عليكِ الحفاظ عليه؛ لحمايته من المشاكل العديدة التي قد تواجهه، وفي هذا المقال نقدم لكِ سيدتي وثفة الأفوكادو للعناية بالشعر في فصل الشتاء:

المكوّنات:

- حبّة أفوكادو منزوعة البذرة.

- ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

- ملعقتان زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

- أولاً، اخفقي الأفوكادو في الخلاط لنصف دقيقة.

- ثم أضيفي بقية المكونات وامزجيها مع الأفوكادو.

- ثم ضعي المزيج على شعركِ بدءاً من الجذور.

- ثم غطّي شعرك بغطاء بلاستيكيّ، ودعيه على شعركِ لخمس وعشرين دقيقة.

- وأخيراً قومي بغسل اغسلي بالماء الفاتر.

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