7 نصائح شتوية للحفاظ على صحة شعرك في فصل الشتاء

ارتداء قبعة عند الخروج، تحافظ على تغطية شعرك من الرياح والأمطار

تتعدّد المشكلات التي يتعرّض لها الشعر إذا ما تمّ إهماله وعدم إعطائه الرعاية المناسبة لنوعيته، كما هو الحال مع التقصّف وقشرة فروة الرأس والجفاف، لكن تزداد حدّة هذه المشاكل في فصل الشتاء بسبب تعرّض الشعر لعوامل جوية متقلّبة.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعدك على الحفاظ على صحة شعرك في موسم البرد، خاصة وأن الشعر معرض للضرر تسببه العوامل المناخية في فصل الشتاء:

1- ارتداء قبعة عند الخروج للحفاظ على شعرك من الرياح والأمطار والثلوج.



2- التفاف شعرك بوشاح من حرير قبل وضع قبعة الصوف الخاصة بك لأنها تساعد بحماية شعرك من الأضرار الناجمة من احتكاك القبعة بشعرك وهمود أسفل الشعر وكهربته.



3- غسل شعرك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتأكدي دائماً من تجفيف شعرك قبل الخروج من المنزل.



4-الابتعاد عن استخدام مجفف الشعر قدر المستطاع لأن شعركِ في فصل الشتاء يكون في حالة مخالفة لحالته الطبيعية و قد لا يستطيع أن يتحمل التجفيف الزائد عن الحد خاصة مع العوامل الجوية التي تعرضه للأذى.

5- ترطيب وقص أطراف الشعر طريقة رائعة للحفاظ على صحة شعرك خلال أشهر الشتاء



6-استخدام دهان الترطيب بدون أن تغسلي شعركِ و اختاري النوع الذي يتلاءم مع نوع شعركِ إذا كان جافاً أو مجعداً أو ناعماً أو مصبوغاً حتى تقيه من أضرار التغيرات المناخية.

7-تناول الأغذية الصحية كالخضروات والفواكه والمكسرات، وكذلك الأغذية المحتوية على فيتامين (E)؛ لأنّها تغذّي الشعر وتقلّل من تساقطه.

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