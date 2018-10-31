طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخ خلال الدورة الشهرية

يفسر بعض العلماء ظاهرة الشعور بالانتفاخ خلال الدورة الشهرية بوجود الرحم أمام الأمعاء، ما قد يؤدي إلى توتر حركة الأمعاء وعدم انتظامها نتيجة لتأثرها بتقلصات الرحم خلال فترة الدورة الشهرية. بينما يعزى البعض الأسباب لزيادة إفراز هرمون البروجستيرون في الدم، وهذا الهرمون يؤثر بدوره على الحالة المزاجية، ويجعل مشاعرنا أكثر حساسية في هذا الوقت عن غيره، وله تأثير على الجهاز الهضمي أيضًا، إذ يؤدي إلى تشنج الأمعاء وتغير حركتها، ما يسبب زيادة الشعور بالانتفاخ في هذه الفترة وحتى نهاية الحيض وعودة مستويات الهرمونات لطبيعتها في الجسم.

طرق طبيعية للتخلص من الشعور بالانتفاخ خلال الدورة الشهرية:

شرب الماء:

يساعد الماء على انتظام حركة الأمعاء ويخلص الجسم من السموم، ويمكنكِ تناول الماء في صورة عصائر طبيعية أو مشروبات ساخنة مثل اليانسون والنعناع والبابونج، فهي تريح البطن وتساعد على استرخاء العضلات ومنع تشنجها.

تناول الخضروات:

تساعد الخضروات والفاكهة الغنية بالألياف الطبيعية لتحسين كفاءة عمل الجهاز الهضمي وتقلل الجهد على الامعاء.

تجنب الدهون:

تحتوي الأطعمة الدسمة على كميات كبيرة من الدهون والسكريات التي تزيد من الشعور بالانتفاخ والغازات.

تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3:

تساعد الأطعمة التي تحتوي على "أوميجا 3" مثل سمك السلمون والسردين والتونة والمكسرات، على تكوين الإنزيمات التي تعمل على تنظيم الهرمونات في الجسم.

ممارسة الرياضة الخفيفة:

تساعد الرياضة، مثل المشي والتمارين الرياضية على تنشيط الدورة الدموية، والحد من الشعور بالانتفاخ والغازات المزعجة.

تقليل الملح في النظام الغذائي:

يؤكد خبراء التغذية أن الملح أحد المسببات الرئيسية للشعور بانتفاخ البطن، لذا يفضل تقليل كمية الملح المضافة إلى وجباتكِ، خاصة في فترة ما قبل الدورة الشهرية.