5 أطعمة تساعد على التخلص من الانتفاخ

بعض الخضار مفيدة في علاج الانتفاخ

استهلاك الأطعمة الدسمة التي قد تنتج إما الغازات أو تسبب احتفاظ الجسم بالماء أمر شائع جدا خصوصا في فصل الشتاء، ولكن اذا كنت تحبها لا تتوقف عن تناولها فقط عالج المشكلة عند حدوثها بطريقة طبيعية.

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خثارة اللبن الرائب

لا تسبب كل منتجات الألبان الغاز! الجبن والحليب يمكن أن يسبب نفخة المعدة، ولكن اللبن الرائب، وخاصة الزبادي اليوناني، يمكن أن تساعد في تخفيف الانتفاخ. وذلك لأن الخثارة تحمل البكتيريا الجيدة التي تساعد الأمعاء على معالجة الطعام وتخفف الانتفاخ. استهلاك البروبيوتيك يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في القناة الهضمية الخاص بك.

الخيار (الفواكه والخضار الغنية بالماء)

شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضار الغنية بالماء يساعد في التخلص من الانتفاخ. الخيار مثال رئيس يساعدك على طرد الغازات. بالإضافة الى البطيخ والعنب والأناناس.

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الزنجبيل

من تهدئة التهابات الحلق الى علاج اوجاع المعدة المعتدلة، يعتبر الزنجبيل الجذر المعجزة بسبب الفوائد الصحية التي يملكها. فهو يقلل من تشنجات الأمعاء، وهو مطهر للفم ومعالج للغثيان.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات- ولا يوجد سبب واحد لعدم حب الموز! ولكن الموز غير الناضج يمكن أن يسبب الغازات، بينما من المؤكد أن أكل الموز الناضجة يساعد في الحد من الانتفاخ.

الشوفان

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، وهو وجبة إفطار لذيذة كما يساعد على منع الإمساك أو الغازات. وتجنب الإمساك هو أحد الطرق لتجنب الانتفاخ. من المصادر الأخرى الغنية بالألياف القابلة للذوبان التفاح والكمثرى والفراولة.