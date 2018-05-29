هذا ما يحدث لجسمك بعد الانفصال العاطفي؟

لا شك أن الانفصال أو الطلاق كلمة ذات وقع قوي، خصوصا على العشاق فانكسار الفؤاد يمكن أن يسبب أعراض شبيهة بانسحاب الكافيين أو المخدرات من الجسم. واذا كنت لا تصدقنا فسأل أي شخص عاشق تعرض لموقف مشابه أو تابع معنا ما توصل إليه الخبراء والأطباء من تحليلات لأعراض الانسحاب العاطفي الناجم عن الانفصال.

ألم عضلي

وفقا لدراسة أجرتها جامعة تكساس يمكن أن يصاب العاشق المتألم بوجع ووخز في العضلات، يؤدي إلى الصداع وتصلب الرقبة. أيضا ، قد تصاب الساقان بالضعف فيصبح من الصعب عليه صعود الدرج أو حتى المشي لمسافات قصيرة.

ألم في الصدر

غالبا ما يشعر العاشق بأنه يغرق وليس لديه ما يكفي من الهواء للوصول إلى الرئتين. وهذا ليس فقط في ذهنه. في الواقع يؤدي الألم العاطفي إلى ألم بدني في الصدر، ويمكن أن يشعر الشخص بضيق في الصدر.

الحاجة الى مهدئ

وفقا للخبراء يمكن أن يسبب الألم في دماغك بعد الانفصال أو فقدان شخص تحبه الى تعزيز الرغبة أو الحاجة الى عقار مهدئ أو حتى مخدر فالانكسار العاطفي يشبه الى حد ما شعور المتعاطي للكوكايين.

انتفاخ العيون

بعد قضاء ساعات من البكاء يمكن أن تتضخم عينيك في صباح اليوم التالي. ومع ذلك، الدموع العاطفية أكثر سخونة وأقل ملوحة من الدموع الأخرى. هذا يعني أن عينيك ستنتفخ أكثر إذا كنت تبكي بسبب الألم العاطفي.

مشاكل في الجهاز الهضمي

لأن عضلات تؤلمك وصدرك يضيق لن تشعر برغبة في الاكل وهذا يعني بأن جهازك الهضمي سوف يتوقف عن العمل بفعالية، مما يسبب مشاكل هضمية، وفقا لدراسة من كلية هارفرد للطب، التي تقول بأن الإصابة بالانكسار العاطفي يولد شعورا بعدم الرغبة في الاكل. ولكن سرعان ما يتبدل ذلك بسبب افراز هرمون الانسولين الذي يسبب الشعور بالجوع. وبالتالي زيادة الوزن المفرطة.